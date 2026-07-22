La fuerte reacción de Alexis Vega en Toluca cuando la afición de Chivas lo insultó

El regreso de Alexis Vega al Estadio Akron dejó una de las imágenes más comentadas de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Durante la victoria de Toluca sobre Chivas, el delantero recibió insultos desde la tribuna y respondió con un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El atacante de los Diablos Rojos mantiene un vínculo especial con el CD Guadalajara, club en el que jugó durante varios años. Aunque en distintas ocasiones ha expresado su cariño por la institución, parte de la afición rojiblanca todavía recuerda su salida y se lo hizo saber durante el encuentro. En tanto, Toluca juega este martes 21 de julio ante Pumas.

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¿Qué hizo Alexis Vega tras los insultos de la afición de Chivas?

En un balón detenido, un grupo de aficionados ubicado cerca del terreno de juego comenzó a gritarle cosas negativas al 10 de los Diablos Rojos. Alexis Vega respondió mostrando los tatuajes que lleva en una de sus piernas, donde aparecen los campeonatos que ha conquistado con Toluca.

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El gesto fue breve y se produjo mientras se preparaba para ejecutar la jugada, sin que la situación pasara a mayores dentro del campo. La acción generó distintas reacciones entre los aficionados, aunque el partido continuó con normalidad y no hubo incidentes posteriores relacionados con el intercambio entre el jugador y la tribuna.

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Alexis Vega volvió a imponerse en el Estadio Akron

Toluca se quedó con la victoria por 2-0 en su visita a Chivas y comenzó el Apertura 2026 con tres puntos importantes. Alexis Vega fue uno de los referentes del equipo dirigido por Antonio Mohamed durante el encuentro.

Ahora, el delantero deja atrás ese episodio para enfocarse en los próximos compromisos del conjunto escarlata. Primero enfrentará a Pumas en la Jornada 2 y, posteriormente, disputará el Campeón de Campeones 2026 frente a Cruz Azul, en busca de sumar un nuevo título con Toluca.

¿Dónde ver Toluca vs. Pumas UNAM?

Toluca recibirá a Pumas a las 21:05 horas en el Estadio Nemesio Díez. El encuentro podrá seguirse EN VIVO por Azteca 7, además del sitio web de Azteca Deportes y la App de Azteca Deportes, donde también estará disponible la transmisión del partido.