Allan Saint-Maximin se queda sin equipo en Francia: las razones

Allan Saint-Maximin es nuevamente tendencia en México, ya que recientemente el equipo de Lens informó su salida del equipo, en el que solo estuvo un semestre, después de marcharse repentinamente del Club América tras solo permanecer 3 meses en la institución. Pese a que la pasó mal en Francia, conquistó un campeonato.

Saint-Maximin es oficialmente jugador libre, por lo que podrá marcharse a la liga que mejor le convenga para continuar su carrera. Entre las opciones de su próximo destino está la MLS con Charlotte FC. Incluso, hay reportes de que ya existe un pacto entre el club y el jugador, que ya no es la joya de antes.

El francés tenía contrato de 6 meses con el Lens.|st_maximin

¿Por qué Allan Saint-Maximin se queda sin equipo?

El anuncio de que el francés llegó al Lens llamó la atención, pues días antes le pidió a la directiva de las Águilas rescindir su contrato debido a temas personales. Fue así como el extremo arribó al conjunto de su país, pero no por mucho, ya que ambas partes llegaron a un acuerdo para que fuera así.

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De acuerdo con Jean-Louis Leca, director deportivo del equipo de Francia, aseguró que Allan firmó un contrato hasta el 30 de junio, por lo que es agente libre y podrá fichar con cualquier equipo después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Saint-Maximin, de estrella a irse por la puerta de atrás del América

Saint-Maximin llegó al América como una estrella al ser fichado por poco más de 10 millones de dólares. Tuvo un debut de ensueño al marcar en su primer partido y mostrar pinceladas de talento durante los primeros juegos.

Sin embargo, el nivel del extremo fue a menos, por lo que André Jardine solo lo utiliza como hombre de cambio. Antes de iniciar el Clausura 2026, sorprendió la noticia de que Allan dejaba al equipo por temas personales, concluyendo así su fugaz paso por la Liga BBVA MX.