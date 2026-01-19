América en una CRISIS que ENCIENDE el MIEDO en los aficionados de Estados Unidos

El Club América atraviesa uno de sus momentos deportivos más delicados de los últimos torneos, y la preocupación ya no se queda solo en México. En Estados Unidos, donde las Águilas cuentan con una de las aficiones más numerosas y apasionadas de la Liga MX, el rendimiento reciente del equipo en duelos como el empate sin goles con Pachuca en la jornada 3 de la Liga MX , ha encendido las alarmas. Más allá del nombre y la historia, hoy los números en la cancha son los que generan inquietud.

El arranque del torneo ha estado marcado por resultados irregulares, falta de contundencia ofensiva y una sensación constante de fragilidad defensiva. América ha dejado escapar puntos clave, especialmente en partidos donde el dominio de posesión no se traduce en goles, un problema que comienza a volverse recurrente y que pesa tanto en la tabla como en el ánimo del americanismo.

¿Por qué el América no logra imponer condiciones en la cancha?

Uno de los factores que más preocupa es la inconsistencia futbolística. América alterna buenos lapsos de juego con caídas pronunciadas en intensidad y concentración, lo que permite a rivales de menor jerarquía competirle de tú a tú. La presión alta no siempre es efectiva y, cuando el equipo se parte, sufre demasiado en transiciones defensivas.

Además, la falta de precisión en el último tercio ha sido evidente. El volumen de llegadas no se refleja en el marcador y eso obliga al equipo a remar contracorriente en varios encuentros. En un club acostumbrado a marcar el ritmo de la Liga MX, jugar con la urgencia del resultado se ha convertido en una carga.

¡Se agudiza la crisis! 🫣



El peor arranque de América en más de cinco décadas 🦅https://t.co/NGGVtgPjbo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 19, 2026

El peso de los resultados como visitante y la presión del calendario

Otro punto que inquieta a la afición del América en Estados Unidos es el bajo rendimiento fuera de casa. Los tropiezos como visitante han limitado su margen de error y lo obligan a ganar prácticamente todo en el jugando como local para no rezagarse en la clasificación.

El calendario tampoco da respiro. América enfrenta una seguidilla de partidos ante rivales directos, donde cualquier desliz puede comprometer seriamente sus aspiraciones. En este contexto, el aspecto mental será tan determinante como el táctico.

La afición en Estados Unidos, que sigue cada partido por televisión y plataformas digitales, exige señales claras de reacción. No se trata solo de ganar, sino de volver a ver a un América dominante, sólido y confiable.

El margen de paciencia se reduce jornada tras jornada. En un club donde la exigencia es permanente, la cancha sigue siendo el único lugar donde se disipan las dudas.