¡Almeyda confirma movimientos en Rayados! Revela una salida y un regreso

Con la presentación oficial de Matías Almeyda como el flamante entrenador del Rayados, también se confirmaron algunos de los primeros movimientos en la planeación de la plantilla rumbo al próximo torneo.

Anthony Martial ya no es el jugador más valioso de Rayados de Monterrey|Getty Images

El “Pelado” fue cuestionado sobre el futuro del delantero Anthony Martial, quien llegó como un fichaje muy mediático por su trayectoria en septiembre del 2025, pero el francés nunca se consolidó en el conjunto regiomontano y terminó incluso separado del primer equipo.

“Es un jugador que finaliza ahora y no va a ser parte de lo que viene, hoy nos presentamos, hay otro grupo y yo empiezo a contar de acá hacia adelante, lo que está de acá hacia atrás, no es mío”, declaró el entrenador argentino durante la conferencia de prensa de este lunes.

El ex atacante del Manchester United disputó, entre dos torneos de la Liga BBVA MX, un total de 17 partidos en los que apenas pudo registrar un gol y dar dos asistencias. Por el contrario estuvo ausente en muchos encuentros, tanto por lesión como por motivos extra cancha.

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Al estratega también se le preguntó por el destino del portero argentino Esteban Andrada, quien estuvo a préstamo el último año en el Real Zaragoza de España, pero que tiene contrato con el Monterrey hasta el 2027.

Al principio Almeyda dijo que también no estaba contemplado, sin embargo Walter Erviti, director deportivo del Primer Equipo, le hizo un comentario para que corrigiera la declaración ante la prensa.

“Andrada sigue, me confundí los nombres, Andrada sigue”, dijo para aclarar los rumores que señalaban que “Sabandija” estaba próximo a regresar. Ahora esto despierta especulaciones sobre el destino del arquero uruguayo Santiago Mele y también del mexicano Luis “El Mochis” Cárdenas, quien fue titular todo este semestre. Finalmente el “Pelado” adelantó que fiel a sus principios será un proyecto que considere a los jóvenes de las Fuerzas Básicas de los Rayados.