Dejó Chivas por 11 millones de euros y hoy explica por qué triunfó allí

Mientras que Chivas lograría fichar a Kevin Castañeda en lugar de Club América, el paso del tiempo hace recordar grandes movimientos del futbol mexicano. En ese marco, un futbolista que se fue del Club Deportivo Guadalajara por 11 millones de euros hoy contó cómo fue que logró dejar una huella imborrable en la historia reciente del “Rebaño Sagrado”.

Así como para muchos ahora Chivas es el mejor equipo de México, en su momento el Guadalajara supo ganar títulos y en gran parte se dio gracias al nivel de Orbelín Pineda, quien ahora recordó las claves emocionales y deportivas que lo llevaron a alcanzar la gloria con la camiseta rojiblanca: tener a Matías Almeyda como DT.

Orbelín Pineda fue jugador referente tanto en Cruz Azul como en Chivas, por lo que se descartaría un posible fichaje al América|@orbelin7pineda

Matías Almeyda: El secreto del éxito de Orbelín Pineda en Chivas de Guadalajara

Pineda confesó en La Selección en Tus Manos, que los primeros días le costaba creer el vestuario en el que se encontraba, pues llegaba de los Gallos Blancos del Querétaro. Sin embargo, el mediocentro que hoy juega en el AEK Atenas dijo que el director técnico argentino Matías Almeyda ejerció una influencia fundamental en su crecimiento.

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“Él ha sido como el segundo papá que tengo en esto de futbol. Él ha sido, creo, lo más importante de mi carrera”, afirmó el seleccionado mexicano sobre el estratega. Esta sólida sinergia permitió que ese plantel entrara de forma definitiva en la rica historia del club mediante la obtención de campeonatos.

Orbelín Pineda y su transferencia por casi 11 millones de euros de Chivas a Cruz Azul

El fichaje de Orbelín Pineda representó una de las operaciones más lucrativas en la Liga BBVA MX, pues tras consolidarse en Verde Valle, se marchó a Cruz Azul en una transferencia millonaria cercana a los 11 millones de euros.

Los números de Orbelín Pineda jugando para Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos de BeSoccer, estos han sido los números del ex jugador del Celta de Vigo cuando se encontraba en las Chivas de Guadalajara: