Este es el jugador de Cruz Azul que más se revalorizó tras ganar el Clausura 2026
Hay un crack de La Máquina que tiene un precio más alto tras haber sido campeón de la Liga BBVA MX
El reciente título de Cruz Azul en el Clausura 2026 hace que La Máquina asegure que es más grande que Chivas y Pumas. Además de rendir frutos en el terreno de juego, también provocó un impacto en el valor de mercado de sus jugadores. Hay uno de los cracks de La Noria que más se revalorizó en cuanto a porcentajes.
Mientras la directiva de Cruz Azul le cumpliría una promesa a Joel Huiqui, la obtención del trofeo repercutió de forma sumamente positiva en las cotizaciones individuales de la plantilla. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor de la nómina marcó un crecimiento histórico para Amaury García, quien se destacó en la última parte del torneo.
Amaury García: El elemento de La Máquina que duplicó su costo en el mercado
Tras el Clausura 2026, Amaury García es el jugador que más aumentó su cotización. Con la más reciente actualización del portal europeo correspondiente al mes de mayo, el joven mediocampista de 24 años de edad pasó a tener un valor estimado de 1.5 millones de euros.
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Esta cifra representa un crecimiento sumamente veloz para el canterano. Apenas en marzo, la misma plataforma le atribuía una valuación de 700 mil euros. Así, tiene un incremento superior al 100%.
Las claves del drástico aumento en la cotización del crack de Cruz Azul
Existen dos factores fundamentales que explican esta explosión financiera. En primer lugar, la corta edad del futbolista le otorga una alta proyección a futuro. En segundo término, su rol protagónico incrementó notablemente durante la fase definitiva del certamen de liga, ganándose la confianza absoluta del cuerpo técnico.
El exjugador de los Pumas de la UNAM asumió la enorme responsabilidad de afianzarse como titular indiscutible a lo largo de toda la Liguilla. Su presencia en el once inicial se consolidó tras la salida de Erik Lira hacia la Selección Mexicana, una oportunidad que García aprovechó al máximo para elevar su estatus.
Los números de Amaury García en el Clausura 2026
De acuerdo a los datos aportados por ese sitio especializado en estadísticas, los números de Amaury García en Cruz Azul durante el Clausura 2026 fueron los siguientes:
- Partidos jugados: 21
- Titularidades: 10
- Minutos disputados: 988
- Goles convertidos: 0
- Asistencias aportadas: 0
- Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas.