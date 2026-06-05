Almeyda tiene de vuelta a este crack argentino: estrella regresa a Rayados de Monterrey

Mientras se habla de que Matías Almeyda tiene dos refuerzos que nadie esperaba en Rayados, también se dio a conocer recientemente que el Monterrey ya recuperó a uno de los cracks que estaba ahí carpeta para regresar pensando en armar la mejor plantilla posible para disputar el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Ya se entrena con el resto del equipo y de sus viejos compañeros.

Así como Almeyda podría quitarle un refuerzo a otro equipo grande de la Liga MX, poco a poco ya va diagramando su plantilla de cara al próximo torneo. En las últimas horas trascendió un video en el que se ve entrenando con el resto del plantel a Esteban Andrada. El portero argentino regresó a México tras su préstamo en el Real Zaragoza de España.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes publicadas por la reportera Valeria Arévalo, “Sabandija” se reportó en La Pandilla y realizó el entrenamiento de porteros con sus colegas que defienden los tres postes y con el encargado de realizar la programación de trabajos para ellos. El entrenador argentino ya sostuvo que formará parte del plantel para este campeonato.

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El durísimo momento que pasó Esteban Andrada antes de regresar a Rayados de Monterrey

En España las cosas estuvieron lejos de salir como él esperaba. Pues fue protagonista de un golpe de puño hacia un rival y de una sanción durísima por parte del futbol español. Ante esa situación era prácticamente una obviedad que iba a regresar porque el Real Zaragoza no iba a querer ejecutar la opción de compra.

𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐁𝐀𝐑𝐑𝐈𝐀𝐋: ESTEBAN ANDRADA REPORTÓ CON RAYADOS 🤠🧤



El portero argentino se reincorporó a los entrenamientos tras concluir su préstamo en #España.



📹 @ValeriaArevaloA pic.twitter.com/uG7hxteLyy — ONCE Diario (@oncediariomx) June 5, 2026

Al margen de ese episodio, el guardametas con pasado en Boca Juniors tuvo los siguientes números en el Zaragoza:

Partidos jugados: 28

Goles recibidos: 36

Encuentros con la valla invicta: 7

Tarjetas recibidas: 8 amarillas y 1 roja.

La historia de Esteban Andrada con Monterrey y por qué seguirá con Almeyda

Distintos reportes indican que el “Pelado” está llevando a cabo un profundo análisis tanto del plantel profesional como de distintos sectores de la institución. En el sentido Andrada será considerado y estudiado para saber todo sobre su futuro. Esteban atajó 161 partidos con el Monterrey y mantuvo su portería a cero en 58 ocasiones. Ahora tendrá un nuevo ciclo en el club.