Álvaro Fidalgo prometió volver a Club América y esto fue exactamente lo que dijo

El Club América está atravesando horas turbulentas tras la repentina salida de André Jardine como director técnico. Esta decisión por parte de la directiva ha puesto en duda el futuro deportivo de la institución, por lo que la incertidumbre crece cada vez más. Álvaro Fidalgo es uno de los jugadores que más extraña el aficionado azulcrema, sin embargo, mantiene un vínculo emocional directo con el club pese a jugar en España ahora mismo.

El ‘Maguito’ se convirtió en nuevo jugador del Real Betis para afrontar el último tramo de la presente temporada y su decisión se basó en un claro objetivo: jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. El mediocampista fue incluido en la lista definitiva de Javier Aguirre y estará presente en el certamen internacional. Sin embargo, el propio Fidalgo ya tiene la mirada puesta en el futuro y allí se encuentra el América.

Fidalgo revela que regresará al América en un futuro

Mientras se encuentra concentrado con la Selección Mexicana en Ciudad de México, Álvaro Fidalgo fue entrevistado por el creador de contenido @michoficial. Este le consultó al jugador de 29 años si tiene en su cabeza regresar al América en un futuro, club donde disputó cinco temporadas y fue clave en la obtención del tricampeonato de la Liga BBVA MX.

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Lejos de entrar en duda, Fidalgo contestó con completa confianza y aseveró que en un futuro volverá a vestirse de azulcrema: “Yo creo que sí. Ojalá que sí. Ya saben lo que es para mí el América y espero algún día sí“. De esta manera, la afición de las Águilas puede estar tranquila de que tendrá un segundo baile de el ‘Maguito’ en Coapa en un futuro. De todos modos, hoy su carrera está enfocada en Europa.

La temporada de Álvaro Fidalgo en Betis

Álvaro Fidalgo vivió una temporada de adaptación en el Betis después de llegar desde el América en el mercado invernal. Su fichaje respondió a una necesidad puntual del equipo de Manuel Pellegrini, golpeado por las lesiones de piezas importantes en el mediocampo como Isco, Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat, por lo que el exjugador azulcrema apareció como una alternativa para darle pausa, circulación y criterio al juego interior verdiblanco.

Fidalgo registró 9 partidos y 1 gol en LaLiga 2025-26, mientras que en la UEFA Europa League disputó 3 encuentros, 157 minutos, sin goles ni asistencias, con un 93% de precisión en sus pases.

Su inicio fue prometedor, incluso con impacto en un partido de alta exposición como el derbi ante Sevilla, pero su protagonismo bajó con el regreso de los futbolistas lesionados y la competencia interna en una zona del campo con mucho peso específico. Aun así, Fidalgo dejó señales positivas en su primera experiencia reciente en España: mostró personalidad para pedir el balón, criterio para asociarse y capacidad para competir en un contexto de mayor exigencia que la Liga BBVA MX.

No fue una temporada de consolidación absoluta, sino de aterrizaje: llegó a mitad de curso, tuvo minutos importantes por momentos y quedó con el reto de transformar esa adaptación inicial en regularidad para la siguiente campaña.

