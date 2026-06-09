Álvaro Fidalgo reaccionó a la salida de Jonathan Dos Santos y todos se sorprendieron

El nido de Coapa vive días de auténtico terremoto. Apenas la afición digería la marcha de André Jardine cuando se hizo oficial la baja de Jonathan Dos Santos, que acabó con el “mejor mediocampo de la historia”. Ante este golpe es doblemente duro para el americanismo, el ex compañero de “Jona”, Álvaro Fidalgo, reaccionó a su salida de las Águilas de Coapa.

Mientras que la afición guardaba la esperanza de retener a “Jona” durante la transición hacia el estilo de Guillermo Almada —reciente entrenador incorporado oficialmente— lo cierto es que finalmente no continuará en las Águilas de Coapa. En ese sentido, Fidalgo opinó al respecto de la salida de este crack y dejó un bonito mensaje para su excompañero.

Jonathan dos Santos, Diego Valdés y Álvaro Fidalgo en Club América|X Club América

Las palabras de Álvaro Fidalgo para Jonathan Dos Santos tras la salida del América

El "Maguito" conmovió a todos al expresar la enorme gratitud que le tiene a su compañero: “Joni, sobran las palabras. Fue un placer para mí. Gracias, hermano”, expresó en sus redes sociales. Claro, es que compartieron vestidor en las Águilas y lograron el famoso tricampeonato con el conjunto de Coapa.

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Una dupla de época en el América: Del Barcelona y el Real Madrid para el tricampeonato de las Águilas

Algo sorprendente sobre estos dos futbolistas es que fueron socios en la mitad del campo y que son protagonistas de una historia difícilmente repetible: llegaron desde las fuerzas básicas del Barcelona y del Real Madrid, se entendieron a la perfección y ganaron el tricampeonato de la Liga BBVA MX. Dominaron el mediocampo y marcaron una época dorada.

El futuro de Jonathan Dos Santos y de Álvaro Fidalgo

En primer lugar, se espera que Irmão deje el futbol tras su salida del conjunto americanista a sus 36 años. En tanto, Fidalgo ahora se enfoca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el conjunto azteca, donde buscará poner en práctica cada lección aprendida al lado de Dos Santos. Se cierra un ciclo inolvidable en el América, pero el legado de esta dupla será eterno.

