Club América busca a este delantero estrella de la MLS que sería baratísimo

América quiere volver a ser un equipo protagonista en el Apertura 2026 luego de sumar tres campeonatos consecutivos sin obtener el título de la Liga BBVA MX. Guillermo Almada fue el elegido para iniciar este nuevo ciclo tras la salida de André Jardine y, en estos momentos, reforzar la delantera del equipo azulcrema surge como una de las principales incomodidades del técnico uruguayo.

Por esta razón, la directiva de las Águilas comenzó a mirar a un joven futbolista que se desempeña en la MLS y que empezó a llamar la atención de varios clubes gracias a su proyección y a su calidad técnica. Hablamos de David Vázquez, mexicoamericano que se desempeña como delantero en el San Diego FC y que podría convertirse en una de las apuestas del América para el Apertura 2026.

Quién es David Vázquez, delantero del San Diego FC

David Vázquez es un futbolista mexicoamericano de 20 años que juega en San Diego FC. Nació el 22 de febrero de 2006 en Los Ángeles, California, mide 1.75 metros y puede desempeñarse como extremo derecho, mediocampista ofensivo o segundo delantero. Su pierna dominante es la izquierda.

David Vazquez marcó doblete ante Toluca en Concachampions|Crédito: San Diego FC / X

Comenzó su formación en Total Futbol Academy y, con 15 años, dejó California para incorporarse a las fuerzas básicas de Philadelphia Union. Allí disputó 57 partidos con el segundo equipo, marcó 10 goles y posteriormente debutó tanto en la US Open Cup como en la MLS.

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San Diego FC lo incorporó a préstamo en julio de 2025 y meses después ejecutó su opción de compra. Durante 2026 ganó protagonismo al convertir tres goles en la Copa de Campeones de la Concacaf: uno frente a Pumas y dos ante Toluca. En la MLS registra tres tantos y una asistencia en 14 partidos.

Vázquez posee las nacionalidades mexicana y estadounidense. Hasta ahora representó a Estados Unidos en las categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-20, pero todavía podría jugar para la Selección Mexicana debido a que no debutó con el combinado absoluto estadounidense. Su valor de mercado es de un millón de euros, según Transfermarkt, por lo que no sería un fichaje caro para las Águilas.

Hasta cuándo está abierto el mercado de invierno de la Liga BBVA MX

El mercado de fichajes correspondiente al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX permanecerá abierto hasta el viernes 11 de septiembre. Hasta esa fecha, los clubes podrán cerrar operaciones y registrar nuevos futbolistas para reforzar sus plantillas.

La ventana comenzó el 2 de julio y finalizará con la Jornada 8 del campeonato ya en marcha. Por lo tanto, América todavía cuenta con margen para negociar una posible incorporación de David Vázquez, aunque hasta el momento no existe un acuerdo oficial con San Diego FC.