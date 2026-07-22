Plantilla oficial del Club América: lista completa de quiénes conforman el equipo en julio 2026

El Apertura 2026 significó para el Club América un comienzo con sensaciones positivas tras su triunfo 1 a 0 ante Querétaro. Los pupilos de Guillermo Almada cerraron de manera oficial sus filas dentro de su plantel para poder afrontar el resto del torneo, contando con un total de 27 jugadores registrados en su plantilla.

En la lista aparece el regreso de Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Brian Rodríguez, los cuales contaron con su respectiva convocatoria dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por lo que a continuación te compartiremos la lista completa de quienes forman parte de la plantilla dirigida por Guillermo Almada.

Guillermo Almada comenzó una nueva etapa en Club América|Instagram: Club América

La lista completa del Club América para el Apertura 2026

De acuerdo con los registros oficiales de la Liga BBVA MX, se destacan la convocatoria de cuatro porteros en el primer equipo con la presencia de Luis Ángel Malagón, el cual estará lesionado por la mayor parte del torneo tras una lesión en el talón de Aquiles, mientras que en la línea defensiva vemos el regreso de Emilio Lara tras su etapa en el Necaxa:

Porteros : Luis Ángel Malagón, Rodolfo Cota, Fernando Tapia y César Lugo.



: Luis Ángel Malagón, Rodolfo Cota, Fernando Tapia y César Lugo. Defensas : Emilio Lara, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Franco Rossano, Cristian Borja, Ramón Juárez y Miguel Vázquez.



: Emilio Lara, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Franco Rossano, Cristian Borja, Ramón Juárez y Miguel Vázquez. Medios : Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez, Raphael Veiga, Ícaro Da Conceição, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Santiago Naveda y Miguel Ramírez.



: Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez, Raphael Veiga, Ícaro Da Conceição, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Santiago Naveda y Miguel Ramírez. Delanteros: Brian Rodríguez, Henry Martín, José Zúñiga, Patricio Salas y Esteban Lozano.

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Los cuatro jugadores que fueron dados de baja de la plantilla del Club América

Club América apostó por liberar tres plazas extranjeras para el Apertura 2026, en las cuales destacan las bajas de Thiago Espinosa, Rodrigo Dourado y Vinícius Lima, por lo que el proyecto de Guillermo Almada comenzó con una reestructuración profunda.

Rodrigo Dourado no fue registrado en la lista oficial del Club América|Crédito: @ClubAmerica / X

Dentro de los jugadores que no se encuentran registrados también está Néstor Araujo, quien fue uno de los primeros que anunciaron de manera oficial su salida de Coapa. Este primer semestre será clave para contemplar cuál será el siguiente paso en esta nueva era dentro del Club América.

