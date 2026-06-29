América quiere convencer a Memo Ochoa de no retirarse tras el Mundial 2026

Guillermo Ochoa parecía tener escrito el cierre perfecto de su carrera con la Selección Mexicana. El portero de 40 años disputó sus últimos minutos mundialistas en el Estadio Ciudad de México, recibió una ovación y dejó una frase que sonó a despedida: “Mi primer partido, Azteca. Mi último partido, Azteca”.

Sin embargo, su retiro definitivo podría tener un capítulo más. De acuerdo con reportes recientes, América tendría la intención de convencer a Memo Ochoa para que no cuelgue los guantes inmediatamente después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y dispute el Apertura 2026 con la camiseta azulcrema.

La idea de la directiva no sería construir un proyecto de largo plazo alrededor del arquero, sino ofrecerle un contrato corto para que tenga un último baile en el club donde se formó, debutó como profesional y se convirtió en uno de los grandes referentes de la institución.

Crédito; Mexsport

América buscaría el regreso de Guillermo Ochoa para el Apertura 2026

El interés de América por Memo Ochoa surge en un contexto particular. Las Águilas atraviesan un momento de transición en la portería y la directiva analiza alternativas para reforzar una posición clave de cara al Apertura 2026.

Según la información compartida por Marca, el club ya habría acercado dos propuestas al entorno del guardameta mexicano. La intención sería convencerlo de extender su carrera al menos un semestre más y cerrar su etapa como futbolista profesional en Coapa.

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Por ahora, no hay anuncio oficial del América ni confirmación pública por parte de Ochoa. Por eso, la operación debe leerse como una posibilidad en desarrollo y no como un fichaje cerrado.

El factor que acerca a Memo Ochoa al América

Más allá de lo sentimental, América también tendría motivos deportivos para analizar el regreso de Ochoa. Luis Ángel Malagón continúa en proceso de recuperación por su lesión en el tendón de Aquiles y su vuelta a las canchas no sería inmediata.

Ante ese panorama, Rodolfo Cota aparece como una de las opciones principales para el arco azulcrema, aunque la posibilidad de sumar a un portero con la experiencia de Ochoa no pasa inadvertida dentro del club.

Memo conoce la institución, tiene liderazgo de vestidor y llegaría con un peso simbólico importante para la afición. Su regreso también tendría un impacto mediático fuerte, especialmente después de lo vivido con México en la Copa del Mundo.