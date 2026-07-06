América quiere encontrar a su nuevo Álvaro Fidalgo: es español y fue canterano del Real Madrid

El Club América vuelve a mirar hacia España en pleno mercado de fichajes. Después del impacto que tuvo Álvaro Fidalgo desde su llegada a Coapa, la directiva azulcrema tendría en el radar a otro mediocampista español con pasado en la cantera del Real Madrid: Iván Morante.

De acuerdo con diversos reportes, América ya habría iniciado contactos con el entorno del futbolista para conocer sus condiciones económicas y evaluar una posible operación rumbo al Apertura 2026. Por ahora, el movimiento estaría en una etapa inicial y no se habla de una oferta formal cerrada.

El nombre de Morante aparece como una alternativa interesante por un detalle clave: su situación contractual. El mediocampista terminó vínculo con el Burgos CF el 30 de junio de 2026, por lo que podría negociar como agente libre.

Iván Morante, jugador del Burgos CF

Quién es Iván Morante, el jugador que interesa en América

Iván Morante Ruiz nació en León, España, el 15 de enero de 2001. Tiene 25 años, mide 1.82 metros, es zurdo y se desempeña principalmente como mediocentro. Su último club fue el Burgos CF, equipo de la Segunda División de España.

El futbolista se formó en las inferiores del Villarreal y posteriormente pasó por Real Madrid Castilla, donde continuó su desarrollo dentro de una de las canteras más seguidas del futbol europeo. También tuvo etapas en UD Ibiza, Racing de Santander y Burgos CF.

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Su perfil encaja con una búsqueda puntual: un volante con formación europea, margen competitivo y una operación que no implicaría un alto costo de transferencia.

América lo ve como una oportunidad de mercado

La posible llegada de Iván Morante no se entiende como un fichaje mediático, sino como una apuesta deportiva y económica. Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 900 mil euros, una cifra menor en comparación con otros nombres que suelen aparecer en el mercado internacional.

Además, su contrato con Burgos terminó el 30 de junio de 2026. Esa condición le permitiría al América negociar directamente con el jugador y su representación, sin tener que pagar una carta a otro club.

Ese punto es el que vuelve más atractiva la posibilidad para la directiva. América podría reforzar el mediocampo con un jugador que todavía está en edad de crecimiento y que ya acumula experiencia en el futbol profesional español.

Por qué lo comparan con Álvaro Fidalgo

La comparación con Álvaro Fidalgo nace por varios puntos en común. Ambos nacieron en España, pasaron por la estructura del Real Madrid y llegaron al radar del América como mediocampistas con formación técnica.

Fidalgo arribó a Coapa sin ser una figura mediática para el mercado mexicano, pero con el tiempo se transformó en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Ese antecedente explica por qué cada volante español con pasado madridista genera atención en el entorno azulcrema.

En el caso de Morante, la historia todavía está lejos de tener el mismo desenlace. América apenas habría preguntado por sus condiciones y deberá definir si avanza o no en la operación.