Todos los aficionados creen que estas 2 figuras fueron las culpables de la eliminación de Club América de la Concachampions

El Club América no pudo con Nashville SC y fue eliminado de la Concacaf Champions Cup en Cuartos de Final. Esta caída significó el séptimo fracaso a nivel internacional de André Jardine desde que tomó las riendas del primer equipo. Si bien es cierto que el equipo no pudo con la serie contra los estadounidenses, la afición no pudo ocultar su enojo con dos figuras que fueron protagonistas de la eliminación.

Uno de ellos es Brian Rodríguez, futbolista uruguayo que fue titular en el Estadio Banorte y que fue protagonista en el gol de Nashville que determinó la eliminación de las Águilas en Concachampions. De acuerdo a la afición azulcrema, el ‘Rayito’ tuvo una irresponsabilidad individual que pudo haber sido evitada y fue el culpable de que el América no se encuentre en Semifinales en estos momentos.

Brian Rodríguez fue señalado culpable por la afición|Getty Images

El error de Brian Rodríguez contra Nashville

Durante el minuto 51 de partido y mientras el equipo de Jardine buscaba abrir la defensa rival, Brian Rodríguez perdió la posesión del balón en tres cuartos de cancha. El uruguayo de 25 años quedó tendido en el suelo y no mostró intenciones de retroceder en defensa para cubrir la banda izquierda. Este desajuste táctico generado por el ‘Rayito’ fue aprovechado de manera exitosa por el conjunto de la MLS.

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Nashville construyó una jugada letal de tan solo tres pases por la banda izquierda que quedó desprotegida por Brian Rodríguez. La jugada finalizó en los pies del alemán Hany Mukhtar, quien dentro del área, definió de forma certera ante el portero Rodolfo Cota, difuminando las esperanzas del América de seguir en carrera en la Concachampions.

Lo que pudo ser una jugada de peligro a favor del América terminó en gol de Nashville, todo gracias a Brian Rodríguez.



Pero esto no lo verás en TUDN. pic.twitter.com/2oWYoKBw4g — Andre (@_AndreCA7) April 15, 2026

La afición culpa a Santiago Baños de la eliminación

Fuera del terreno de juego, la afición azulcrema señaló a Santiago Baños, presidente deportivo del club, como el máximo responsable de la eliminación ante los estadounidenses. En redes sociales, los fanáticos culparon al directivo de desmantelar paulatinamente la plantilla del América, dejando al entrenador brasileño sin profundidad ni variantes en comparación al equipo que consiguió el tricampeonato tiempo atrás.

El América tiene mucho por mejorar si sueña ser candidato firme al título de la Liga BBVA MX, único torneo que disputará de aquí en más. La afición parece haber quebrado la relación con la directiva y con ciertos futbolistas de la plantilla, por lo que se espera que hayan muchos cambios antes del inicio del Apertura 2026.