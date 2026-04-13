Estas fueron las otras ocasiones en las que Club América se perdió una Liguilla

En los últimos años, el Club América se ha acostumbrado a ser protagonista en la Liga BBVA MX. Solo estuvo ausente en seis liguillas durante los últimos 20 años, pero ante la cantidad de resultados irregulares que arrastró durante el Clausura 2026, el equipo de André Jardine podría quedar eliminado en primera fase después de mucho tiempo.

Las Águilas suelen ser el principal invitado a la Liguilla gracias a la regularidad que han tenido a lo largo de los años y a sus planteles de jerarquía. Para recordar la última vez que el América se quedó fuera de la Fiesta Grande hay que remontarse al Clausura 2017, es decir, hace 9 años cuando quedaron eliminados al haber finalizado en la novena posición en la tabla general.

El Clausura 2017 fue el último torneo donde el América no avanzó a la Liguilla|Getty Images

Desde la creación de los torneos cortos, el combinado azulcrema se ha quedado fuera de la Fase Final en trece ocasiones:



Torneo Invierno 1996: posición 15 con 17 puntos.

Torneo Invierno 1998: posición 10 con 22 puntos.

Torneo Verano 2000: posición 9 con 23 puntos.

Torneo Invierno 2001: posición 9 con 24 puntos.

Torneo Clausura 2003: posición 10 con 29 puntos.

Torneo Apertura 2003: posición 9 con 28 puntos.

Torneo Apertura 2004: posición 13 con 20 puntos.

Torneo Clausura 2006: posición 13 con 21 puntos.

Torneo Clausura 2008: posición 18 con 11 puntos.

Torneo Apertura 2008: posición 13 con 21 puntos.

Torneo Clausura 2009: posición 8 con 23 puntos.

Torneo Apertura 2011: posición 17 con 15 puntos.

Torneo Clausura 2017: posición 9 con 24 puntos.

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América podría volver a quedar fuera de la Liguilla

En estos momentos, el equipo de Jardine se encuentra ubicado en la séptima posición de la tabla general del Clausura 2026. Si bien es cierto que está dentro de puestos de clasificación a la Fiesta Grande, los 19 puntos que acumulan en el torneo podrían ser superados por, al menos, 8 clubes que están detrás de las Águilas.

Restan solamente tres jornadas para que la Fase Regular de la Liga BBVA MX llegue a su fin y un mal cierre de torneo podría condenar a los azulcremas a quedar fuera de la Liguilla luego de nueve años consecutivos estando presente.

La peor racha del América sin liguillas

El momento más duro del América en la Liga BBVA MX comenzó en el Clausura 2008 y finalizó en el Clausura 2009. Los azulcremas sumaron tres torneos consecutivos sin clasificar a la Liguilla, es decir, sus aficionados tuvieron que esperar casi dos años para volver a ver a su equipo disputando la Fase Final del futbol mexicano. Un panorama que la afición de las Águilas espera no volver a repetir jamás.