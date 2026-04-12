No es titular en el América, pero aún así pide la continuidad de Jardine: “Ojalá se pueda quedar...”

El futuro de André Jardine en el Club América se ha puesto en duda en más de una ocasión durante el 2026. El nivel del equipo ha decaído considerablemente respecto a campañas anteriores y, para muchos, el entrenador tiene gran parte de la responsabilidad. El equipo marcha séptimo en la tabla general del Clausura 2026 y aún corre peligro de quedar fuera de la Liguilla, sin embargo, un futbolista que es banca pidió por la continuidad del brasileño.

Jonathan dos Santos no suele ser titular en el combinado azulcrema. Suma solo una titularidad en los últimos tres partidos del equipo, habiendo estado presente en el Clásico Joven contra Cruz Azul que finalizó en empate. En el Clausura 2026, el mediocampista acumula un promedio de 61 minutos jugados por encuentro, pero aún así dejó en claro su deseo de que Jardine continúe al mando del primer equipo.

Dos Santos desea que Jardine continúe en el América por mucho tiempo más|Club América

“André dio el aire diferente a este América, ha sido el ancla, ojalá se pueda quedar mucho tiempo aquí”, fue lo que expresó el jugador de 35 años en una entrevista reciente. Las declaraciones de Dos Santos despejan todas las dudas acerca de una posible división del vestidor entre los jugadores y el cuerpo técnico de las Águilas. De todos modos, la continuidad del técnico brasileño no está asegurada.

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André Jardine sobre la mira

Los resultados irregulares del América han puesto a Jardine en el ojo de la tormenta. La afición parece haber colmado su paciencia y la directiva analiza fin de semana tras fin de semana el desempeño del equipo para tomar la mejor decisión. Diversos reportes indican que la continuidad de Jardine está sujeta a la participación del equipo azulcrema en la Concacaf Champions Cup.

De momento, las Águilas siguen en pie en los Cuartos de Final, donde la Ida contra Nashville SC finalizó en un empate sin goles en Estados Unidos. Ahora todo se definirá en el Estadio Banorte, donde el América corre con la ventaja de ser local. No obstante, una eliminación en dicha instancia y ante su afición podría repercutir de forma directa en el futuro de Jardine.

Andre Soares Jardine head coach of America during the 9th round match between America and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 04, 2026 in Mexico City, Mexico.|Cortesia Club Juarez/Cortesia Club Juarez

Jonathan dos Santos es homenajeado en el América

A pesar de no ser titular indiscutible en el cuadro americanista, Dos Santos sigue marcando historia en Coapa. Previo al juego contra Cruz Azul, el centrocampista fue homenajeado por alcanzar los 150 partidos jugados con el América, consolidándose como una pieza fundamental en el vestidor de las Águilas en los últimos años.

A lo largo de su estancia en el Nido, Jonathan conquistó múltiples títulos, entre ellos 3 títulos de Liga BBVA MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y el Apertura 2024), además de la Campeones Cup 2024, la Supercopa MX y el Campeón de Campeones.