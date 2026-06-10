Club América va con todo con Guillermo Almada y se enfrentarán a River Plate en España

Club América ya trabaja en una pretemporada fuerte para el Apertura 2026. La directiva azulcrema busca que el nuevo proyecto arranque con ritmo alto. Por eso, el equipo viajará a España y tendrá una prueba que llama la atención: un amistoso ante River Plate.

La decisión marca el primer gran movimiento deportivo de esta etapa. En medio de la planeación aparece Guillermo Almada, quien acaba de tomar el mando del equipo. América quiere que el plantel llegue con rodaje, competencia y una idea clara antes del inicio del torneo.

Crédito: Mexsport

Club América va con todo con Guillermo Almada en España

América realizará parte de su pretemporada en territorio español. Según informó Récord, las Águilas viajarán a Europa para preparar el Apertura 2026 y enfrentarán a River Plate en un partido amistoso.

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El plan tiene un objetivo claro. Almada quiere ver a sus jugadores en un contexto exigente, ya que enfrentarán al vigente subcampeón del futbol argentino. También busca acelerar la adaptación del plantel a su estilo. El uruguayo llega después de la etapa de André Jardine, una de las más exitosas en la historia reciente del club.

Guillermo Almada tendrá una prueba ante River Plate

El rival no será menor. River Plate también hará trabajos de pretemporada en Europa y aparece como parte del calendario azulcrema. Para América, el cruce servirá como parámetro inmediato.

El partido permitirá medir intensidad, funcionamiento y variantes. Almada necesita tomar decisiones rápidas. El Apertura 2026 se acerca y el margen será corto. Por eso, este amistoso puede darle señales antes de competir oficialmente.

Todo apunta a que el duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo en la ciudad de Alicante, sede donde arribará el conjunto argentino. No obstante, no será el único amistoso que el América dispute durante su gira por España, ya que el 11 de julio se medirán ante LA Galaxy.

|X: Club América

Los números de Guillermo Almada antes de llegar al América

Almada llega con antecedentes importantes en México. El técnico uruguayo fue campeón del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX y de la Copa de Campeones de Concacaf 2024. Ambos títulos los consiguió con Pachuca.

Almada completó su paso por los Tuzos con 156 partidos dirigidos, 72 victorias, 39 empates y 45 derrotas. Además, dejó al club con un título de Liga BBVA MX, una Concacaf Champions Cup y una final internacional ante Real Madrid (Copa Intercontinental 2024).

