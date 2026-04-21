Esto es lo que necesita Club América para no volver a perder en el Clausura 2026

El Club América volvió al sendero del triunfo contra un rival realmente complicado. Superaron al Toluca en el Estadio Banorte, partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, y el sueño de ser campeón de la Liga BBVA MX sigue intacto. A falta de dos jornadas para el fin de la Fase Regular, las Águilas habrían descubierto la ecuación ganadora para evitar la derrota en los encuentros restantes.

Contra los Diablos Rojos se vio una de las mejores versiones del equipo de André Jardine en lo que va de 2026. Los azulcremas lograron derrotar a los bicampeones del futbol mexicano, pero no solo eso, ya que también dominaron el juego durante gran parte del partido. Esto sucedió gracias a un ajuste táctico que realizó el cuerpo técnico de las Águilas, precisamente, en el centro del campo.

La ecuación ganadora del Club América

Tras la salida de Álvaro Fidalgo a Europa, fue Jonathan dos Santos quien volvió a tener una mayor cantidad de minutos en el mediocampo azulcrema. Analizando el duelo contra el cuadro escarlata, América logró dominar el partido gracias a que el brasileño Rodrigo Dourado ejerció de mediocampista posicional, mientras que el mexicano se encargó de ser el organizador del juego de las Águilas.

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Si bien es cierto que está lejos de ser una dupla de gran jerarquía como la del equipo tricampeón de la Liga BBVA MX, lograron dar estabilidad y una mayor fluidez al juego del América en el choque contra los Diablos Rojos. Esta podría ser la llave maestra de Jardine para superar los juegos que se vienen y así asegurar su presencia en la Fiesta Grande del Clausura 2026.

Sin embargo, hay que destacar que esta dupla también tiene sus falencias y una de ellas es su velocidad. Ambos mediocampistas no destacan por ritmo, por lo que jugar muy separados de los defensas podría ser contraproducente para el conjunto azulcrema. No obstante, pueden ser un dolor de cabeza para cualquier rival si se encuentran bien resguardados y cuentan con el apoyo de la línea defensiva.

¿Qué le queda al América en el Clausura 2026?

En estos momentos, los de Coapa se ubican en la sexta posición de la tabla general con 22 unidades y aún no tienen asegurado su lugar en la Liguilla. Este martes 21 de abril enfrentarán a Club León en condición de visitante por la Jornada 15 y cerrarán la Fase Regular contra Atlas el sábado 25 en el Estadio Banorte.

La clasificación aún depende del América, pero todo podría cambiar si no consigue sumar de a tres en los próximos partidos. En caso de quedar fuera de la Fase Final, las Águilas consumarían un fracaso que no sucedía desde el Clausura 2017 cuando finalizaron en la novena posición bajo la dirección de Ricardo La Volpe.

