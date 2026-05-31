Análisis de la lista final de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Christian Martinoli, Luis García y más EN VIVO y GRATIS

La cuenta regresiva para el pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en su punto máximo, y la Selección Mexicana de Javier Aguirre dará a conocer este domingo 31 de mayo a los 26 jugadores convocados para la fiesta mundialista. Para analizar a fondo cada uno de los nombres que integran esta histórica convocatoria, TV Azteca Deportes hará una emisión especial del programa Mesa Protagonistas: “Lista de Convocados”, un espacio diseñado para la crítica oportuna, el debate intenso y el análisis táctico que solo los líderes del periodismo deportivo pueden ofrecer.

¿A qué hora comienza el programa?

La cita para todos está pactada para este día, en un horario estelar de 8:00 pm a 9:00 pm (Tiempo del Centro de México). Con el objetivo de llegar a cada rincón del país y a los dispositivos de millones de fanáticos, se implementará una transmisión bajo la modalidad de simulcast. Esto significa que el programa se podrá sintonizar de manera simultánea a través de las señales de ADN 40, Azteca Digital y el canal especializado Azteca Deportes Network, garantizando una cobertura total multiplataforma.

¿Quién estará en la mesa de debate?

La mesa de debate más potente de la televisión deportiva se reúne para calificar las sorpresas, las ausencias y las asignaturas pendientes del combinado nacional en la víspera de la justa futbolística.

El análisis estará comandado por el binomio más icónico de la narración en México: Christian Martinoli y Luis García, quienes con su característico estilo irreverente y punzante pondrán bajo la lupa el rendimiento de los seleccionados. Junto a ellos, la experiencia y la conducción de Carlos Guerrero "El Warrior" aportará el pulso informativo del vestidor, mientras que la leyenda e histórico goleador del conjunto azteca, Luis Roberto Alves "Zague", desmenuzará con autoridad técnica el peso de la camiseta.

A lo largo de la transmisión, este equipo de especialistas analizará minuciosamente a los 26 futbolistas convocados. Desde el liderazgo en la portería hasta las alternativas en la delantera, la mesa debatirá los pros y contras de cada jugador en el esquema del director técnico nacional.

