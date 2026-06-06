Estas fueron las 80 victorias de André Jardine en Club América: los equipos que más lo sufrieron

André Jardine dejó un legado histórico en el Club América. Su salida surgió de forma inesperada a pesar de los resultados irregulares durante el primer semestre del año, pero lo cierto es que el brasileño deja Coapa como el técnico más laureado de toda la institución. También logró cosechar 80 triunfos como entrenador, una cifra realmente alta y que su salida significará un gran alivio por parte de varios clubes.

El propio Jardine reveló que su salida se dio en el marco de un desgaste constante sufrido durante los tres años que le tocó estar en los banquillos azulcremas. En conferencia de prensa, el DT remarcó que la exigencia constante del América le pasó factura en estos últimos meses y, de manera conjunta con la directiva, decidieron dividir los caminos. Una decisión que fue celebrada por una buena parte de la Liga BBVA MX.

Los equipos que más sufrieron a André Jardine

Dentro de la lista de 80 triunfos a lo largo de su carrera como entrenador azulcrema, Jardine tuvo a 23 víctimas distintas. Sin embargo, nueve han padecido de forma constante el trabajo del brasileño con el América. Resulta que Atlas, San Luis, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tigres y Toluca son los clubes que más veces vieron la derrota contra el equipo del entrenador brasileño.

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Todos ellos han caído en 5 ocasiones con Jardine en los banquillos del conjunto americanista. De cerca le siguen León, Mazatlán, Pachuca y Santos Laguna con 4 encuentros perdidos contra sus equipos. La lista cuenta con todos los equipos considerados “grandes” del balompié nacional, con excepción de Pumas UNAM, conjunto al que ha derrotado en 3 ocasiones como DT de las Águilas.

André Jardine

Los 80 triunfos de André Jardine como entrenador del América