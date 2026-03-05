¿Excusa o verdad? André Jardine explica por qué no está contento en Club América tras nueva derrota

Aunque está en la parte baja de la tabla, Club América tiene al jugador más caro de la Liga BBVA MX. De todas maneras, la derrota con los Bravos de Juárez por 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes dejó muy golpeado a André Jardine. Tras el encuentro, el DT explicó por qué no está contento en las Águilas, en rueda de prensa.

Mientras se habla de que América quiere a un nuevo jugador del Brasileirao, tras la derrota con Juárez apareció un nuevo inconveniente para el entrenador brasileño. Es que el equipo no va bien en este Clausura 2026 y el DT responsabiliza, entre otras cosas, a las lesiones que sufrió su plantilla en la primera mitad del campeonato.

MEXSPORT

André Jardine responsabilizó a las lesiones que sufrió el Club América

“No he podido alinear al 11 que me gustaría en todo el torneo, las decisiones son porque en la parte médica me dicen que no están al 100% y yo prefiero no arriesgar”, expresó el entrenador en rueda de prensa. De hecho, aseguró que le dio minutos en el segundo tiempo a futbolistas que no estaban en su mejor condición física.

Tras esta explicación que algunos aficionados pueden tomar como una excusa, el entrenador de 46 años confesó: “Hoy Brian Rodríguez estaba tocado, Isaías Violante y Cristian Borja también”. Violante fue el único de ellos tres que no tuvo minutos en la derrota 1-2 frente a Juárez.

Sufre André Jardine: Todos los resultados de Club América en el Clausura 2026

Jornada 1: Tijuana 0-0 América

Jornada 2: América 0-2 Atlético San Luis

Jornada 3: Pachuca 0-0 América

Jornada 4: América 2-0 Necaxa

Jornada 5: América 1-0 Monterrey

Jornada 6: Chivas 1-0 América

Jornada 7: Puebla 0-4 América

Jornada 8: América 1-4 Tigres

Jornada 9: América 1-2 FC Juárez

¿Cuándo vuelve a jugar el Club América en el Clausura 2026?

La Jornada 10 del Clausura 2026 tendrá a Querétaro recibiendo al América este sábado 7 de marzo desde las 17:00 (hora del Centro de México). Jardine espera tener menos jugadores tocados, ya que es su peor problema.

