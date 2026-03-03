Este es el jugador más caro de la Liga BBVA MX y es de un equipo que va hasta abajo en la tabla
Su equipo atraviesa un pésimo momento en el Clausura 2026 y sorprende a todos
Club América no atraviesa un buen momento en la Liga BBVA MX, pues está 8º en la tabla de posiciones y no tiene a ningún jugador en el campeonato de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 8. Sin embargo, las Águilas sí tienen en su plantilla al futbolista más caro del futbol mexicano.
Según los datos aportados por Transfermarkt, Raphael Veiga, con 10 millones de euros de valoración, es el jugador más caro de la Liga MX. El brasileño de 30 años comparte el mismo precio de mercado con Gilberto Mora, el joven mexicano de los Xolos de Tijuana. Este equipo también va mal en la tabla del Clausura 2026, pues marchan 11º.
Raphael Veiga llegó al Club América para el Clausura 2026
El mediocentro ofensivo de Brasil llegó hace algunas semanas al Club América, cedido desde el Palmeiras, donde es un verdadero ídolo con varios títulos, incluyendo la Copa Libertadores. Las Águilas de Coapa tienen una obligación en caso de cumplir algunos objetivos.
Tan bueno fue el nivel de Veiga que supo tener un precio mucho más alto antiguamente. No obstante, si bien llegó a valer 18 millones de euros en algún momento, ahora cuesta € 10,000,000.
Los 11 jugadores más caros de la Liga BBVA MX en este Clausura 2026
- Raphael Veiga (30 años, mediocentro ofensivo de Club América): 10 millones de euros.
- Gilberto Mora (17 años, mediocentro ofensivo de Club Tijuana): 10 millones de euros.
- Ángel Correa (30 años, mediapunta de Tigres UANL): 9 millones de euros.
- Érik Lira (25 años, pivote de Cruz Azul): 9 millones de euros.
- Marcel Ruiz (25 años, mediocentro de Toluca): 9 millones de euros.
- Alexis Vega (28 años, extremo izquierdo de Toluca): 9 millones de euros.
- Álex Zendejas (28 años, extremo derecho de Club América): 8,5 millones de euros.
- Kevin Mier (25 años, portero de Cruz Azul): 7 millones de euros.
- Armando González (22 años, delantero centro de Guadalajara): 7 millones de euros.
- Luis Malagón (29 años, portero de Club América): 7 millones de euros.
- José Paradela (27 años, mediocentro de Cruz Azul): 7 millones de euros.