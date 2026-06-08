André Jardine sí podría dirigir Chivas y muchos azulcremas se decepcionaron con esto que dijo

Tras confirmarse las razones de la salida de André Jardine del Club América, mucho se habla sobre su futuro. En un movimiento que sacudió al futbol mexicano, el estratega brasileño dejó el banquillo azulcrema y comenzaron los rumores. Ahora se supo que el DT sí podría dirigir Chivas y muchos azulcremas se decepcionaron.

Mientras América ahora tiene a Guillermo Almada como DT, en una entrevista le consultaron a Jardine sobre si podría dirigir a Chivas, Pumas o Cruz Azul y el brasileño decidió no cerrar ninguna puerta. Tras su salida, el DT brasileño confesó que se ve dirigiendo a otros grandes de la Liga BBVA MX, argumentando que no puede cerrarle las opciones a su carrera profesional.

André Jardine: “Chivas me invitara a venir y de verdad no cierro las puertas a nadie”

“De verdad sería muy poco inteligente para mí decir que solo trabajaré en América. Yo me imagino trabajando muchos años en la liga mexicana, me imagino teniendo muchos equipos aquí. Hoy tengo una identificación muy grande con América, una pequeña con San Luis porque fue menos tiempo”, dijo en diálogo con Fox Sports, desatando la polémica.

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El entrenador tricampeón de México sufrió un desgaste importante en este Clausura 2026. Por eso el técnico admitió que su plan inmediato apunta hacia el extranjero, pero sabe perfectamente que el destino da muchas vueltas y el Rebaño Sagrado podría estar en su camino más adelante.

@gamirri8 ⚽️Jardine le abre las puertas a Chivas, Cruz Azul y Pumas para ser su entrenador. ♬ sonido original - La tribuna del 10

La cruda realidad del profesionalismo: América podría estar muy bien servido de entrenador

Más allá del cariño que le tiene a la institución de Coapa, Jardine puso sobre la mesa un argumento muy realista sobre cómo se maneja el mercado. Según el brasileño, la directiva del América eventualmente tendrá otros proyectos y él no puede quedarse cruzado de brazos si un rival histórico toca a su puerta para ofrecerle empleo.

“En un futuro vamos a ver porque América podría estar muy bien servido de entrenador y yo sin empleo queriendo trabajar y puede pasar que otro club como Chivas me invitara a venir a la liga mexicana y de verdad no cierro las puertas a nadie”, sentenció Jardine.