Nadie en Cruz Azul tenía en los planes que este delantero sería sacrificado por un refuerzo

Apenas terminaron los festejos por la obtención del título del Clausura 2026, la directiva campeona comenzó a trabajar en la confección de la plantilla para el Apertura. Mientras Giorgios Giakoumakis vuelve a preocupar a Cruz Azul, se están tomando decisiones con rapidez en las altas esferas de la Noria: llegaría un nuevo delantero y otro sería sacrificado.

Iván Alonso planea la llegada de un nuevo atacante para Cruz Azul

El director deportivo de la institución celeste, Iván Alonso, confirmó que buscará a un delantero. Mientras los fanáticos recuerdan el día que Tim Payne jugó contra Cruz Azul, la directiva trabaja en la plantilla para Joel Huiqui. A pesar de contar actualmente con tres delanteros en el primer equipo, el directivo charrúa habló de un cambio en el mercado de fichajes.

|Instagram Gabriel Fernández / @toro_fernandez19

Tras lo que contó en diálogo con Javier Alarcón, las alarmas se encendieron sobre la continuidad de los delanteros actuales: Christian Ebere, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández. En ese contexto, se dio a conocer que el “Toro” sería el futbolista que la Máquina negociaría, el sacrificado de los Celestes.

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El Toro Fernández tendría las horas contadas en la Noria

El reportero contó que el Toro sería el atacante sacrificado por la dirigencia. El panorama para el atacante uruguayo luce sumamente complejo en la capital del país. De acuerdo con datos de la plataforma Transfermarkt, el contrato del jugador expira en 20 días y los reportes indican que la directiva únicamente le ofrecería renovar si acepta una reducción salarial.

Gabriel Fernández y un costoso fichaje para Cruz Azul

La salida del sudamericano representaría un duro golpe financiero para la gestión cementera. Cabe recordar que el ariete fue adquirido en enero de 2024 procedente de los Pumas de la UNAM, una ambiciosa transacción que rondó la impresionante cifra de 10 millones de dólares. Marcó 24 goles y 10 asistencias en 78 partidos.

Mientras se define el futuro de la ofensiva, los objetivos institucionales de Cruz Azul caminan con firmeza. Se dio la reelección de Víctor Velázquez en la presidencia hasta el año 2031 y se busca seguir mejorando el plantel tras ganar La Décima. Además, de contratar a un delantero, también quieren un estadio propio. Los proyectos continúan y el Toro ya no estaría en ellos.

