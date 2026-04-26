Ángel Correa se aleja de River Plate: los 4 motivos que lo anclan a Tigres

Ángel Correa se llevó todos los reflectores esta semana no solo por su nivel deportivo, sino que también por los rumores que engloban su posible salida de Tigres. En los últimos días, se dio a conocer que River Plate está interesado en fichar al delantero argentino de cara al próximo mercado de fichajes y encendió las alarmas en San Nicolás.

El equipo de Buenos Aires quiere dar un golpe sobre la mesa para aumentar la jerarquía de su plantel con un jugador experimentado, siendo el campeón del mundo con Argentina en 2022 su objetivo principal. Sin embargo, existen varios motivos por los cuales Correa se mantendría en Nuevo León y no partiría rumbo hacia River Plate.

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Los 4 motivos que mantendrían a Correa en Tigres

1. Su contrato

El delantero de 31 años está afrontando su primera temporada en el conjunto universitario tras llegar al club a mediados de 2025. A pesar de su edad, ‘Angelito’ firmó un extenso contrato con Tigres, sellando su continuidad hasta el 30 de junio de 2030. Esto obligaría a River a negociar con los Felinos el traspaso de su ficha.

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2. Su alto valor de mercado

Tigres desembolsó alrededor de 9 millones de dólares en julio del año pasado para comprar el pase de Correa proveniente de Atlético Madrid. Según el sitio especializado Transfermarkt, el argentino tiene un valor de mercado de 9 millones de euros. El conjunto de San Nicolás no dejará ir a su jugador estrella por menos de la cantidad invertida y River no tendría el poderío económico para afrontar un fichaje de este estilo.

3. Su gran salario

Ángel Correa cuenta con uno de los salarios más elevados de toda la Liga BBVA MX. Distintas fuentes mencionan que el atacante recibe un sueldo anual de 4 millones de dólares en Tigres. Esta cantidad de dinero sobrepasa a los salarios más altos del futbol argentino, por lo que River solamente podría ofrecer un monto menor.

|Instagram @angelcorrea32

4. Su buen nivel futbolístico

Correa recuperó su mejor nivel en las últimas jornadas de la Fase Regular del Clausura 2026. Finalizó esta primera fase como el futbolista más influyente del equipo de Guido Pizarro con 14 contribuciones directas de gol, además de ser el líder de asistencias de la Liga BBVA MX con 8 pases gol a sus compañeros. Su buena sinergia con el cuerpo técnico y los jugadores del plantel hicieron que ‘Angelito’ se sienta muy a gusto en Nuevo León.

Nahuel Guzmán pide por la continuidad de Correa

El capitán de Tigres expresó en conferencia de prensa su deseo de que Correa continúe ligado al equipo del norte: “Espero que nosotros lo podamos seguir disfrutando porque juega muy bien, se ha identificado con este equipo. Tiene un estilo de juego que va de la mano a lo que representa Tigres, así que ojalá se quede y lo podamos seguir disfrutando acá mucho tiempo“.

