El anillo que desafía el salario de Kelce: ¿cuánto invirtió por el amor de Taylor Swift?

Taylor Swift y Travis Kelce se cazan, la cantante anunció a través de su instagram el momento en el que jugador de Kansas City Chiefs le entregó anillo de compromiso.

La pareja más mediática actualmente del mundo del entretenimiento comenzó a salir justo cuando los ‘Chiefs’ estaban en busca de su quinto Super Bowl.

En la imagen se puede observar el momento que se llevó a cabo. Un jardín bajo una atmósfera muy romántica, y a pesar de que no se ha confirmado el valor de la pieza se estima que podría tener un costo de entre 300 mil y 500 mil dólares, dependiendo del peso en quilates.

¿Cuánto ganará Travis Kelce en esta temporada de la NFL?

Este año Kelce cobrará 17 millones 250 mil dólares por temporada, lo que quiere decir que si el anillo costó 500 mil dólares, el ala cerrada de lo Chiefs invirtió un 2.9% de su salario.

El primer acercamiento que se supo de la pareja fue cuando Kelce a través de su podcast confesó durante un concierto de la gira Eras Tour en Kansas intento darle una pulsera de la amistad con su número, lo cual no logró concretar por lo que quedó un poco decepcionado.

Su compromiso llega después de 2 años del anunció de su relación. En la publicación Taylor compartió la siguiente frase “Tu profesor de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar”.

