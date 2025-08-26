deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

El anillo que desafía el salario de Kelce: ¿cuánto invirtió por el amor de Taylor Swift?

Travis Kelce y Taylor Swift: el escazo salario que tuvo que invertir el jugador de los Chiefs en el anillo de compromiso de la cantante

Kelce y Taylor Swift
Mara Jimena
Tendencia
Compartir

Taylor Swift y Travis Kelce se cazan, la cantante anunció a través de su instagram el momento en el que jugador de Kansas City Chiefs le entregó anillo de compromiso.

La pareja más mediática actualmente del mundo del entretenimiento comenzó a salir justo cuando los ‘Chiefs’ estaban en busca de su quinto Super Bowl.

TE PUEDE INTERESAR:

En la imagen se puede observar el momento que se llevó a cabo. Un jardín bajo una atmósfera muy romántica, y a pesar de que no se ha confirmado el valor de la pieza se estima que podría tener un costo de entre 300 mil y 500 mil dólares, dependiendo del peso en quilates.

¿Cuánto ganará Travis Kelce en esta temporada de la NFL?

Este año Kelce cobrará 17 millones 250 mil dólares por temporada, lo que quiere decir que si el anillo costó 500 mil dólares, el ala cerrada de lo Chiefs invirtió un 2.9% de su salario.

El primer acercamiento que se supo de la pareja fue cuando Kelce a través de su podcast confesó durante un concierto de la gira Eras Tour en Kansas intento darle una pulsera de la amistad con su número, lo cual no logró concretar por lo que quedó un poco decepcionado.

Su compromiso llega después de 2 años del anunció de su relación. En la publicación Taylor compartió la siguiente frase “Tu profesor de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar”.

Kansas City Chiefs (Pertenece a NFL)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×