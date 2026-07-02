Club América tendría una nueva baja y se trata de una estrella de México
Una estrella del Club América se iría del equipo y las bajas siguen aumentando
Tras confirmarse bajas, el Club América continúa ajustando detalles rumbo al Apertura 2026 y en las próximas horas podría darse una nueva salida dentro de la institución. Después de varios movimientos recientes en el plantel, otra estrella de México estaría muy cerca de dejar el equipo, situación que mantiene atentos a los aficionados azulcremas.
Mientras Guillermo Almada busca refuerzos para el América, en la rama femenil Julie López sería la estrella que se iría por no entrar en los planes del cuerpo técnico de Ángel Villacampa. De concretarse su salida, se convertiría en la tercera baja dentro de la reestructuración de las Águilas a pesar de haber ganado el Clausura 2026 y la Concacaf W.
Club América prepara otra salida para el Apertura 2026
América regresó a las instalaciones de Coapa para comenzar la preparación rumbo al Campeón de Campeonas y posteriormente encarar el Apertura 2026. La directiva ya confirmó incorporaciones como Karol Bernal, Celeste Espino y Jaidy Gutiérrez para fortalecer al plantel.
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Sin embargo, las llegadas también trajeron movimientos de salida. Chidinma Okeke dejó la institución después de conquistar la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup. Sandra Paños también aparece entre las futbolistas que dejarán de formar parte del equipo azulcrema.
Julie López dejaría al América Femenil
Julie López tuvo poca participación durante la última campaña y eso terminó afectando su continuidad dentro del club. Aunque llegó como una apuesta joven para reforzar al equipo, la futbolista que tiene experiencia en la Selección Mexicana.
La información fue revelada por el periodista Ismael González, quien aseguró que la salida de Julie López sería la tercera baja confirmada del América Femenil. En caso de hacerse oficial, la jugadora deberá buscar equipo de cara al Apertura 2026.
Los números de Julie López con América
Durante la temporada pasada, Julie López contó con pocos minutos dentro del esquema azulcrema. La competencia interna y las decisiones técnicas de Villacampa le quitaron minutos de participación en varios encuentros importantes del torneo.
América mantiene cambios constantes en el plantel después de conquistar títulos recientes en la Liga BBVA MX Femenil y Concacaf. La directiva busca renovar distintas posiciones, por lo que se daría esta nueva baja de peso.