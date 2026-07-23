Campeón de Campeones: cuántas veces lo ganó Toluca en su historia

Toluca volverá a disputar este sábado el Campeón de Campeones con la posibilidad de seguir ampliando su exitoso palmarés. Tras adelantar la Jornada 2 del torneo, los Diablos Rojos enfrentarán a Cruz Azul en busca de un nuevo trofeo que también les permitiría afianzarse entre los clubes más ganadores en la historia de la competencia.

Aunque Toluca hace poco ganó la Concachampions, el equipo dirigido por Antonio Mohamed llega al Campeón de Campeones gracias al Apertura 2025. En tanto, la Máquina obtuvo su lugar tras conquistar el Clausura 2026. Además del título en juego, el encuentro, con fecha exacta, representa una nueva oportunidad para que los escarlatas sigan haciendo historia.

La cábala de Alexis Vega para salir campeón|Crédito: @TolucaFC / X

¿Cuántas veces ganó Toluca el Campeón de Campeones?

Toluca ha conquistado el Campeón de Campeones en cinco ocasiones. Sus títulos oficiales fueron en las siguientes temporadas:

1966-67: venció 1-0 a León.

1967-68: superó 3-2 a Atlas en el marcador global.

2002-03: empató 1-1 con Monterrey y ganó 4-2 en penales.

2005-06: derrotó 2-0 a Pachuca en el marcador global.

2024-25: venció 3-1 al Club América.

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El más reciente campeonato llegó en 2025, cuando el conjunto escarlata derrotó al América en el Dignity Health Sports Park para sumar su quinto Campeón de Campeones y reafirmar el gran momento que vive bajo el mando de Antonio Mohamed.

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Ahora, Toluca intentará defender ese título frente a Cruz Azul. Si consigue la victoria, alcanzará seis títulos del Campeón de Campeones, con lo que quedaría en solitario como el tercer club más ganador del certamen, únicamente por detrás de América y Chivas.

Los clubes con más títulos del Campeón de Campeones

El historial del torneo es encabezado por dos de los equipos más exitosos del futbol mexicano.

América: 7 títulos.

Chivas: 7 títulos.

Toluca: 5 títulos.

León: 5 títulos.

Atlas: 5 títulos.

Tigres: 4 títulos.

Cruz Azul: 3 títulos.

Si los Diablos Rojos levantan el trofeo este fin de semana, llegarán a 6 conquistas y romperán el empate que mantienen con León y Atlas. Además, reducirán a un solo campeonato la diferencia respecto a América y Chivas, los máximos ganadores en la historia del Campeón de Campeones.