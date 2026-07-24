Toluca vs. Cruz Azul: estas son todas las finales que han jugado en su historia

Toluca y Cruz Azul volverán a disputar un título cuando se enfrenten este fin de semana. Los Diablos Rojos tienen 5 títulos de Campeón de Campeones y buscará aumentar esa cifra en un duelo que sumará un nuevo capítulo a una rivalidad que ya dejó otras finales memorables en el futbol mexicano.

Del otro lado estará un rival con experiencia en este tipo de partidos. Cruz Azul posee 3 títulos de Campeón de Campeones y llega con la intención de romper el empate histórico entre ambos clubes en finales oficiales. Antes del encuentro en Carson, vale la pena repasar los antecedentes de finales entre sí.

Toluca le ganó la primera final a Cruz Azul en el Siglo XXI

La primera final entre ambos equipos fue en el Apertura 2008 de la Liga BBVA MX. Toluca ganó el partido de ida por 2-0 en el Estadio Azul con anotaciones de Sergio Ponce y Paulo da Silva, tomando una ventaja importante para la vuelta.

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En el Estadio Nemesio Diez, Cruz Azul reaccionó con goles de Alejandro Vela y Edgar Lugo para igualar la serie. El encuentro quedó marcado por la acción en la que César Villaluz sufrió una fuerte entrada dentro del área, sin ser sancionada penal por el árbitro Paul Delgadillo. Toluca se impuso 7-6 en la tanda de penales para conquistar el campeonato.

Toluca - Cruz Azul, final del Apertura 2008|ISAAC ORTIZ/ISAAC ORTIZ

Cruz Azul tomó revancha en la Concacaf

La segunda final llegó en la Liga de Campeones de la Concacaf 2013-2014. El encuentro de ida terminó 0-0 en el Estadio Azul, por lo que todo quedó definido en la vuelta disputada en el Estadio Nemesio Diez.

Mariano Pavone adelantó a Cruz Azul y Edgar Benítez empató para Toluca. El 1-1 benefició al conjunto celeste por el criterio del gol de visitante, permitiéndole conquistar el título continental y asegurar su clasificación al Mundial de Clubes.

Campeón de Campeones 2026, el tercer capítulo

El enfrentamiento por el Campeón de Campeones 2026 será la tercera final oficial entre Toluca y Cruz Azul. El partido se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Se jugará este sábado 25 de julio a las 18:30 horas, tiempo del Centro de México.

Toluca llega como campeón del Apertura 2025 y defensor del Campeón de Campeones, mientras que Cruz Azul obtuvo el Clausura 2026. Con una final ganada por cada lado, el nuevo duelo servirá para romper la igualdad en el historial por títulos entre dos de los clubes más exitosos del futbol mexicano.

