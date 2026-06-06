Costaba 65 millones y el precio con el que Anthony Martial deja Rayados de Monterrey

El capítulo de Anthony Martíal como jugador de Rayados de Monterrey ha llegado a su fin. Desde hace tiempo se viene especulando con el futuro del delantero francés, quien llegó a México con el cartel de futbolista estrella, pero que poco futbol ha dejado en la Liga BBVA MX. Con recorrido en clubes como Manchester United, Mónaco y Sevilla, el atacante de 30 años dejará el futbol mexicano sin pena ni gloria.

De acuerdo a la información que pudo compartir el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes, el futbolista francés y la directiva de La Pandilla llegaron a un acuerdo para terminar el contrato de Martial de forma anticipada. De esta manera, dejará Rayados de Monterrey como agente libre, un panorama desolador teniendo en cuenta que su valor de mercado alcanzó los 65 millones de euros años atrás.

Crédito: Mexsport

Martial se va de México con un precio extremadamente bajo

Durante sus mejores años, Martial supo tener un valor de mercado que alcanzaba los 65 millones de euros y así lo refleja la plataforma especializada Transfermarkt. Este registro data del año 2018 cuando el atacante francés aún formaba parte de la plantilla de los Red Devils en la Premier League.

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Han pasado ocho años desde aquella etapa y hoy Martial abandonará las instalaciones del Barrial siendo un jugador completamente devaluado. La misma fuente señala que la carta del francés está valorizada en apenas 3,5 millones de euros, su cotización más baja desde que debutó como futbolista profesional.

Y es que si nos remontamos al año 2013, periodo donde Martial tuvo su estreno como futbolista vistiendo la camiseta del Mónaco, su ficha estaba tasada en 4 millones de euros. Estos números reflejan el mal momento que atraviesa el ex Manchester United que, pese a tener apenas 30 años de edad, su carrera parece no tener retorno.

Los números que deja Martial en Rayados

Anthony Martial deja Monterrey con un balance muy por debajo de la expectativa. Llegó a Rayados el 12 de septiembre de 2025 como fichaje de alto impacto, con contrato hasta 2027 y opción a un año más, según el comunicado oficial del club.

En números duros, Martial promedió apenas 0.05 goles por partido con Monterrey, una cifra muy baja para un futbolista que llegó con cartel europeo y expectativa de ser diferencial. Desde su llegada al Barrial, el francés disputó 20 partidos y apenas pudo marcar un gol, además de repartir tres asistencias.

Martial se va de Rayados como uno de los fichajes más llamativos, pero también más decepcionantes de la etapa reciente del club. Llegó con nombre, trayectoria y contrato largo; se va menos de un año después, con solo un gol, poca influencia en el equipo y sin lugar en el nuevo proyecto deportivo de Monterrey.