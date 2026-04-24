Así era la Liga BBVA MX la última vez que Club América no clasificó a una Liguilla
Han pasado 9 años desde que las Águilas no quedan eliminados antes de cuartos de final
Los resultados de la Jornada 16 tuvieron un daño colateral contra Club América, pues ya no tienen asegurada su clasificación a la Liguilla del Clausura 2026. La última vez que las Águilas no lograron pasar a cuartos de final tenían 4 títulos menos que hoy día. En tanto, Toluca tenía 2 menos; Tigres, 3; y Chivas y Cruz Azul, 1 menos. La Liga BBVA MX cambió mucho desde entonces.
Mientras América no aceleró y Denzell García se iría a un equipo de Europa, André Jardine y compañía están centrados en la clasificación a la Liguilla. Cabe destacar que la última vez que las Águilas no clasificaron, la Liga MX era así de diferente:
- América tenía 12 títulos, hoy 16.
- Chivas tenía 11 títulos y Toluca 10, hoy tienen 12.
- Cruz Azul tenía 8 títulos, hoy 9. Tigres tenía 5 títulos, hoy 8.
- Había un descenso: Chiapas perdió la categoría.
- Morelia y Veracruz estaban en la Liga MX.
- Guadalajara ganaba el campeonato ante los Felinos.
¿Cuándo fue la última vez que Club América no clasificó a la Liguilla de la Liga BBVA MX?
La última vez que Club América no clasificó a la Liguilla fue en el Clausura 2017, tras acabar en la novena posición por perder 3-2 con Pachuca en la Jornada 17 disputada en el Estadio Azteca (ahora Banorte).
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¿Quién ganó el último campeonato que América no clasificó a la Liguilla?
El Clausura 2017 que América no compitió en la Liguilla fue el torneo que ganaron las Chivas de Guadalajara, mientras los Xolos de Tijuana habían sido la revelación.
¿América puede no clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?
Todos los caminos apuntan a que América se clasificará a la Liguilla. Para que las Águilas no jueguen los cuartos de final, debe suceder lo siguiente:
- América debe perder con Atlas.
- Tigres debe vencer a Mazatlán.
- Xolos de Tijuana debe ganarle a Chivas en Guadalajara y recortar la diferencia de 2 goles con América.
Resumen de esta noticia
- Club América fue el equipo de México que más ligas ganó luego de la última vez que no clasificó la Liguilla.
- Chivas y Cruz Azul apenas ganaron una vez la Liga MX desde la última eliminación de América previo a la Liguilla.
- América puede no clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 si pierde con Atlas, Tigres vence a Mazatlán, y Tijuana gana ante Chivas y recorta la diferencia de 2 goles con las Águilas.