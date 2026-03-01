Ni América ni Chivas: El equipo sorpresa que tiene la mejor asistencia del Clausura 2026

Club América y Chivas de Guadalajara son dos de los equipos con mayor cantidad de aficionados dentro de la Liga BBVA MX, sin embargo, ninguno de ellos cuenta con el estadio con mayor asistencia del Clausura 2026. Para sorpresa de muchos, este título le corresponde a Rayados de Monterrey, equipo que no atraviesa su mejor momento y que viene de caer por 2-0 ante Cruz Azul en la Jornada 8.

Diversos reportes aseguran que los cuatro partidos con mayor cantidad de asistencia en el Clausura 2026 han sido en el Estadio BBVA, hogar de Rayados. Esto demuestra la fidelidad de los fanáticos de La Pandilla, quienes siguen a pie del cañón a su equipo a pesar de atravesar uno de los momentos más complicados de los últimos años. Y es que hoy se encuentran fuera del top 8, es decir, de la clasificación a la Liguilla.

El Estadio BBVA cuenta con los 4 partidos con mayor asistencia del Clausura 2026|Crédito: Rayados de Monterrey / X

Los juegos con más asistencias en lo que va del Clausura 2026

47,907 Monterrey – Cruz Azul

45,238 Monterrey - Toluca

44,902 Monterrey - León

44,748 Monterrey – Tijuana

Los cuatro partidos con más asistencia en el Clausura 2026 han sido en el Estadio BBVA.



47,907 Monterrey – Cruz Azul

45,238 Monterrey - Toluca

44,902 Monterrey - León

44,748 Monterrey – Tijuana https://t.co/N4hmipfeAi pic.twitter.com/3CRf31Pbjh — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) March 1, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



El mal momento que atraviesa Rayados en el Clausura 2026

Los dirigidos por Domenec Torrent se ubican en la novena posición de la tabla general del Clausura 2026 luego de 8 fechas. Rayados acumula un saldo de 1 triunfo, 4 empates y 1 derrota, resultados que reflejan la irregularidad del equipo regiomontano en la Liga BBVA MX. Pese a ello, los aficionados de Monterrey se muestran fieles a su equipo, sin importar las circunstancias.

Cabe destacar que, por ejemplo, el Estadio Banorte cuenta con una mayor capacidad, pero debido a sus remodelaciones el Club América no puede desempeñarse como local allí. En su lugar, juega en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que cuenta con una capacidad máxima de 36,681 espectadores.

¿Qué se le viene a Rayados en el Clausura 2026?

Luego de la derrota sufrida en el duelo ante La Máquina, Monterrey disputará la Jornada 9 del Clausura 2026 el próximo miércoles 4 de marzo. Los regios recibirán a Querétaro en el Estadio BBVA en busca de redimirse dentro de la Liga BBVA MX. El partido está estipulado para disputarse a las 19:00 horas (tiempo Centro de México).

