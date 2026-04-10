¡Atípica! Lesión nunca antes vista en la Liga BBVA MX deja fuera a futbolista: este es el tiempo de recuperación

Necaxa perderá a uno de sus jugadores importantes luego de ser sometido a una cirugía por una lesión nunca antes vista en la Liga BBVA MX y poco común en el mundo. El futbolista en cuestión es Julián Carranza, quien llegó de Inglaterra para este Clausura 2026, pero al principio del torneo comenzó a sentir molestias.

Después de varios estudios, se confirmó que el argentino padecía el síndrome compartimental en ambas piernas, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Houston, Texas. El delantero ya se encuentra en Aguascalientes para iniciar con los trabajos de recuperación y se espera que regrese a las canchas en aproximadamente 3 meses; es decir, hasta el Apertura 2026, como es el caso del futbolista de América, Dagoberto Espinoza.

Julián Carranza estará fuera de acción durante 3 meses debido a que padecía el síndrome compartimental en ambas piernas.|Club Necaxa

¿De qué trata la lesión poco común y nunca antes vista en la Liga BBVA MX?

El periodista David Medrano Félix habló con 3 médicos para pedir su opinión acerca de esta lesión poco común en un deportista y no es más que la inflamación del músculo de la pierna, que se llega a dar sin un motivo aparente.

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Sin embargo, es tanta la inflamación que llega un punto en que ya no cabe en el tejido, por lo que es necesario intervenir quirúrgicamente para que el músculo continúe su inflamación y llegue a su punto máximo, hasta que vuelva a la normalidad.

Incluso, en algunas ocasiones, el caso es tan grave que los especialistas deben separar el músculo del hueso, a fin de que tenga espacio mientras se inflama, para después suturar y comenzar su proceso de recuperación, tal como lo hará Carranza en los próximos meses.

Julián Carranza, el futbolista que no ha despuntado en la LIGA BBVA MX.

Carranza llegó a la Liga BBVA MX previo al arranque del Clausura 2026, proveniente del Leicester City, que juega en la Segunda División de Inglaterra. El argentino firmó contrato con los Rayos hasta 2029 y generó gran expectativa en los aficionados, debido a su pasado en grandes clubes.

Sin embargo, el delantero no ha despuntado en el Clausura 2026 y en gran medida se debió a las molestias que presentó en el torneo, que según la plataforma BeSoccer, suma 3 goles en 6 partidos disputados. Será hasta la próxima temporada cuando regrese recuperado.