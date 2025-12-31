Equipo de la Liga BBVA MX se refuerza con crack de Inglaterra y lo firma hasta 2029

La Liga BBVA MX ha sufrido bajas importantes de cara al Clausura 2026 como sucedió con las salidas de Sergio Ramos y James Rodríguez . Sin embargo, es posible que estrellas del futbol se sumen al torneo mexicano durante el mercado invernal y, recientemente, se dio a conocer que una figura de Inglaterra llegará a México para reforzar al Necaxa y se trata de Julián Carranza, delantero argentino que milita en el Leicester City de la EFL Championship.

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, los Rayos le ofrecieron un contrato de cuatro años, el cual aceptó. De esta manera, el atacante surgido de la cantera de Banfield en Argentina se sumará a la Liga BBVA MX hasta 2029, tratando de buscar su mejor nivel para soñar con una posible participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , hazaña que parece difícil, pero no imposible.

Julián Carranza está cerca de Necaxa|Crédito: @carranzajuli21 / IG

¿Cuánto le costó a Necaxa el fichaje de Julián Carranza?

De acuerdo a la información adelantada por la fuente mencionada, Carranza rescindiría los meses restantes de su préstamo con el Leicester City (hasta 30 de junio de 2026) para firmar contrato con el conjunto de Aguascalientes. El monto que el equipo mexicano pagó por el delantero argentino no ha sido revelado hasta el momento, aunque Transfermarkt alega que su precio de mercado es de 5 millones de euros.

Julián Carranza busca reivindicarse en la Liga BBVA MX

El ex Inter Miami deja Europa con la misión de encontrar más minutos en el futbol profesional. Desde su arribo a Leicester City, Carranza disputó 9 partidos en la Segunda División inglesa, repartidos en apenas 315 minutos. Desde el día 8 de noviembre, el argentino pasó a ser suplente del equipo, situación que derivó en su inminente salida hacia el futbol mexicano.

En caso de concretarse, Carranza sería el tercer refuerzo de Necaxa para afrontar el Clausura 2026 y se sumaría a los nombres de Martín Varini en la dirección técnica y Emilio Rodríguez como extremo derecho. También podrían sumarse Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez, mediocampistas argentinos de Racing Club y Defensa y Justicia respectivamente.

Aunque los distintos reportes indican que el acuerdo entre los Rayos y Carranza está muy avanzado, es importante subrayar que todavía no existe confirmación oficial por parte del club ni tampoco del jugador.