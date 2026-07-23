El jugador todo terreno de Argentina que fichó Atlante para la Liga BBVA MX

Atlante regresó a la Liga BBVA MX luego de 12 años y continua con su reestructuración para pelear de igual a igual con los equipos del balompié nacional en el máximo circuito. Miguel Herrera es el encargado de liderar el nuevo proyecto de los Potros de Hierro y la institución acaba de cerrar una nueva contratación proveniente del futbol argentino.

El conjunto azulgrana cerró la incorporación de Aaron Quirós, zaguero argentino que ya se encuentra en viaje hacia suelo mexicano para estampar su firma. El futbolista llegará al Atlante mediante un acuerdo de préstamo por un año que incluye una opción de compra al finalizar el periodo. El defensor se destaca por ser todoterreno, característica que atrapó al “Piojo” Herrera.

Aaron Quirós

Por qué Aaron Quirós es un jugador “todoterreno”

A pesar de desempeñarse como defensor central, también cuenta con el oficio para jugar en la banda izquierda como lateral. Esta capacidad para cubrir varios puestos aumentó las expectativas de Miguel Herrera, ya que le ofrecerá soluciones a la hora de armar el esquema según las necesidades de cada partido.

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Cabe destacar que el defensor de 24 años inició su carrera profesional en Banfield de Argentina, club donde debutó de forma oficial en abril del año 2021. Posteriormente, en 2024, el zaguero se sumó a las filas de Vélez Sarsfield con contrato vigente hasta diciembre de 2027. Ahora tendrá su primera experiencia en el futbol mexicano.

Los nuevos fichajes de Atlante para el Apertura 2026

Además de Aarón Quirós, Atlante cerró otros 13 refuerzos para competir en su regreso a la Liga BBVA MX. La incorporación más destacada fue la de David Ospina, portero colombiano que llegó como agente libre tras finalizar su etapa con Atlético Nacional.

Los Potros también sumaron a los guardametas Óscar Jiménez; los defensas Eduardo Tercero, Diogo Bagüí, Gustavo Sánchez, Cristóbal Alfaro, Walter Portales y Walter Clar; además de los mediocampistas Jhojan Julio, Octavio Vázquez, Martín Fernández y Paolo Adame.

La lista se completa con Joaquín Moxica, delantero de 20 años procedente de las categorías inferiores de Rayados de Monterrey. Con estos movimientos, Miguel Herrera recibió refuerzos en todas las líneas para afrontar el Apertura 2026.