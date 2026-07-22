Plantilla oficial del Atlante FC: lista completa de quiénes conforman el equipo en julio 2026

El regreso del Atlante FC a la Primera División se convirtió en una de las principales novedades del Apertura 2026. Los Potros de Hierro recuperaron su lugar en la Liga BBVA MX y comenzaron una nueva etapa bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.

La directiva mantuvo parte de la base que compitió en la Liga de Expansión y sumó jugadores con recorrido en el futbol mexicano. Además, tras disputar la primera jornada, concretó la contratación del portero colombiano David Ospina.

Quiénes son los porteros del Atlante FC

La portería es una de las zonas con mayor experiencia dentro de la plantilla del Atlante. Óscar Jiménez comenzó el torneo como titular ante Necaxa, pero ahora deberá competir por el puesto con David Ospina.

El colombiano fue anunciado oficialmente el 20 de julio. Llegó como agente libre después de terminar su etapa en Atlético Nacional y de formar parte de la Selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Estos son los porteros:



David Ospina: portero.

Óscar Jiménez: portero, dorsal 1.

Roberto Barragán: portero, dorsal 22.

Crédito: Mexsport

Lista completa de defensas del Atlante

Miguel Herrera cuenta con diferentes opciones para utilizar una línea de cuatro o un sistema con tres defensores centrales. Eduardo Tercero, Nico Carrera, Luis Sánchez y Diogo Bagüí aparecen entre las alternativas para ocupar la zona central.

Por los costados, el entrenador puede recurrir a Axl Padilla, Armando Escobar, Walter Portales y Walter Clar.

Los defensas del conjunto azulgrana son:



Luis Gustavo Sánchez: defensa central, dorsal 3.

Eduardo Tercero: defensa central, dorsal 4.

Juan Nicolás “Nico” Carrera: defensa central, dorsal 6.

Cristóbal Alfaro: defensa central, dorsal 14.

Axl Padilla: lateral, dorsal 23.

Armando Escobar: lateral izquierdo, dorsal 27.

Walter Portales: lateral izquierdo, dorsal 29.

Diogo Bagüí: defensa central, dorsal 32.

Walter Clar: lateral izquierdo, dorsal 37.

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Mediocampistas registrados por Atlante para el Apertura 2026

En el mediocampo aparecen jugadores con características diferentes. Eugenio Pizzuto puede desempeñarse como contención, mientras que Christian Bermúdez, Javier Ibarra y Maximiliano García aportan opciones en la creación.

La lista de mediocampistas está integrada por:



Hardy Meza: mediocampista defensivo, dorsal 5.

Eugenio Pizzuto: mediocampista defensivo, dorsal 8.

Octavio Vázquez: mediocampista ofensivo, dorsal 10.

Maximiliano García: mediocampista ofensivo, dorsal 13.

Leonardo Mejía: mediocampista central, dorsal 17.

Christian “Hobbit” Bermúdez: mediocampista ofensivo, dorsal 18.

Javier Ibarra: mediocampista ofensivo, dorsal 21.

Martín Fernández: mediocampista defensivo, dorsal 25.

Alejandro Urzúa: mediocampista central.

Diego Pérez: mediocampista central.

TV Azteca transmitirá en vivo y gratis el partido Atlante vs América, que será el primer duelo de los Potros de Hierro como local en primera división en 12 años|Crédito: @Atlante

Quiénes son los delanteros del Atlante

El ataque de los Potros tiene a Luis Puente y Jairón Charcopa como principales centrodelanteros. Jhojan Julio, Luis Calzadilla y Édgar Jiménez pueden partir desde los costados.

Estos son los atacantes del equipo:



Jhojan Julio Palacios: extremo o mediapunta, dorsal 7.

Luis Puente: centrodelantero, dorsal 9.

Joaquín Moxica: centrodelantero, dorsal 11.

Jairón Charcopa: centrodelantero, dorsal 15.

José González: extremo derecho, dorsal 16.

Gilberto Paolo Adame: extremo derecho, dorsal 20.

Luis Calzadilla: extremo izquierdo, dorsal 19.

Édgar Jiménez: extremo derecho, dorsal 34.

Quién es el entrenador del Atlante FC

Miguel “Piojo” Herrera es el entrenador del Atlante para el Apertura 2026. En su cuerpo técnico aparecen Álvaro Galindo, Óscar Escobar, Federico Vilar, Alexis Moreno, Robert Paredes, Marco Polo Hideroa y Guillermo Velázquez.

La plantilla puede sufrir modificaciones durante las próximas semanas debido a que el mercado de fichajes continúa abierto. Sin embargo, este es el grupo con el que Atlante comenzó su camino en el Apertura 2026 y afrontó su regreso a la Liga BBVA MX.