Atlético San Luis vs Cruz Azul: Mientras João Pedro vale 30 millones, este es el precio del Toro Fernández

El reciente campeón de la Liga BBVA MX hará su presentación en el Apertura 2026 frente a Atlético de San Luis, partido que se disputará este viernes. Por el momento, los equipos sufren en sus respectivas delanteras; pese a que João Pedro vale 30 millones, se perderá el torneo por lesión. Mientras que Gabriel "Toro" Fernández de Cruz Azul podría salir debido a este gran motivo.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el brasileño tiene un valor en el mercado de 1.5 millones de euros, que en pesos mexicanos son poco más de 30 millones. Lo anterior, debido a que se consagró bicampeón de goleo: Apertura 2025 y Clausura 2026, título que no podrá refrendar esta temporada debido a una grave lesión de rodilla.

Ambos futbolistas tienen el mismo valor en el mercado.|@_jpedro_ y @toro_fernandez19

Mientras que el uruguayo también tiene el mismo valor en el mercado, aunque es 2 años menor que João. Pese a que fue parte fundamental en la obtención del décimo campeonato, podría salir del equipo.

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El panorama de João Pedro con Atlético de San Luis

El delantero arribó al club mexicano en verano de 2025, proveniente del Hull City de Inglaterra. En el año que lleva en la Liga BBVA MX, João ya hizo historia, pues se consagró bicampeón de goleo en sus primeros 2 torneos.

Sin embargo, el brasileño no podrá refrendar su título de goleo debido a que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la pretemporada, por lo que se perderá el resto del Apertura 2026.

El panorama de Gabriel Fernández con Cruz Azul

El uruguayo y la directiva de Cruz Azul no han llegado a un acuerdo para la renovación de contrato, pues varias versiones apuntan a que el delantero tiene altas pretensiones económicas, lo que le abre la puerta para una salida, aunque de momento no hay nada concreto.