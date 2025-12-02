Atún o tilapia: cuál tiene más proteína para crecer los músculos, según la IA

Así como hay ejercicios ideales para mejorar el abdomen y todo tipo de zonas musculares, también hay alimentos muy buenos para esto. En ese sentido, un reciente informe de la inteligencia artificial (IA) analizó el aporte de proteínas del atún y la tilapia para hacer crecer los músculos.

Mientras que hay suplementos muy buenos para aumentar masa muscular , la inteligencia artificial de ChatGPT se basó en distintas páginas especializadas y sostuvo que el atún tiene más proteína que la tilapia para hacer crecer los músculos. Eso sí, ambos pescados tienen ventajas.

¿Cuánta proteína traen el atún y la tilapia? Ideales para los músculos

El atún, ya sea fresco o en lata, suele aportar entre 25 y 31 gramos de proteína por 100 gramos de alimento. Mientras tanto, la tilapia aporta aproximadamente entre 22 y 26 gramos de proteína por 100 gramos de pescado. Es decir que están muy parejos.

TE PUEDE INTERESAR:



Ventajas del atún sobre la tilapia: la grasa y la leucina son aspectos claves

La inteligencia artificial se apoya en estudios científicos y asegura que para estimular la síntesis de proteína muscular (MPS) es importante la cantidad de leucina, la cual es “el gatillo anabólico más importante”. Si bien ambos pescados son ricos en esto, el atún suele aportar ligeramente más.

Para referencia sobre leucina y el umbral anabólico hay estudios y tablas nutricionales que muestran que el pescado es una buena fuente y es el aminoácido crítico para activar MPS. Por eso ambos alimentos son positivos, pero el atún toma ventaja frente a la tilapia.

Archivo Para crecer los músculos no basta con hacer ejercicio, se necesita alimentarse sanamente.

Saber cuántas calorías y grasa tiene un alimento es muy relevante a la hora de ganar masa muscular y definir los músculos. En ese marco, Verywell Health explica que el atún es muy alto en proteína y muy bajo en grasa. Además, contiene más omega-3 (EPA/DHA, que ayudan a la salud general y a la recuperación) que la tilapia.

Ventajas de la tilapia vs. el atún: el contenido de mercurio y el precio

La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos explica que la tilapia es baja en mercurio, por lo que es más segura para su consumo diario. En cambio, el atún puede concentrar más mercurio que otros peces pequeños.

Otra de las grandes ventajas de la tilapia es su precio más asequible y su disponibilidad en todo el año en los mercados. Por eso, además de segura, es económica.

¿Cuánto atún o tilapia comer para hacer crecer músculo, según la IA?

La IA de ChatGPT dice que hay que apuntar a comer entre 20 y 40 gramos de proteína por comida. Por ejemplo, se logra consumiendo entre 100 y 150 gramos de filete de atún o tilapia. En caso de comer tilapia, se necesitará una ración algo más grande que si se come atún.

