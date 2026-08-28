¿Aumento de precio en las consolas afectará el lanzamiento del GTA VI?

El GTA VI está cada vez más cerca de lanzarse en México y el resto del mundo, lo cual sugiere uno de los lanzamientos más importantes no solo en la historia de Rockstar Games, sino en el mundo de los videojuegos por el impacto que este título ha tenido en las últimas décadas.

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Esta situación, en consecuencia, ha generado algunas preocupaciones entre la comunidad industrial respecto a qué tan exitosa puede ser esta sexta entrega del Grand Theft Auto, misma que podría ser la última en la historia. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre este videojuego y el aumento en los precios de las consolas?

¿Cómo afectará el aumento en los precios de las consolas al GTA VI?

Como sabes, en las últimas semanas expertos en la materia han dado a conocer que algunas consolas de videojuegos tendrán un aumento de cara al resto del año y el 2027, esto debido al incremento en el precio de los materiales necesarios para la realización de la PlayStation 5 y la Xbox Series, por citar dos ejemplos.

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GTA VI sızıntısı gerçekmiş. Rockstar Games, sızıntıyı yaptığı resmi açıklama ile doğrulayarak özür diledi:



Birçoğunuzun geçen haftanın olaylarıyla ilgili bizden haber beklediğini biliyoruz. Grand Theft Auto VI oynanış videolarının bu şekilde sızdırılmasının ekibimiz için yürek… pic.twitter.com/bxnc7LhzQe — Aykırı (@aykiri) August 26, 2026

En consecuencia, y durante una llamada con los inversores, el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, aseguró que esta situación podría generar cierta preocupación en el lanzamiento del GTA VI, esto debido a la cantidad de dinero que los usuarios tendrán que invertir para ella.

A pesar de ello, el CEO de Take-Two confía en que el impacto del GTA VI será tan grande que ni siquiera esta situación será suficiente para frenar las millones de ventas que se esperan de este videojuego, el cual está planeado para ser el más vendido de todos los tiempos.

¿Cuándo saldrá a la venta el GTA VI y cuál será su costo oficial?

El GTA VI está cada vez más cerca de llegar pues, de acuerdo con Rockstar Games, su lanzamiento oficial está programado para el 19 de noviembre del 2026 para la Xbox Series y la PlayStation 5, teniendo un costo de 79.99 dólares en su versión estándar y 99.99 dólares en su versión ultimate.