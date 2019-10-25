¡Gears of War llega a Tv Azteca!

Conecta
Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Marvel entra de lleno al género de los fighting games con MARVEL Tōkon: Fighting Souls. En este AZE Review te contamos qué funciona, qué podría mejorar y si realmente tiene lo necesario para convertirse en un referente del género
¿Las marcas pueden convertirse en parte del mundo gamer? Platicamos con Sergi Cerrato, CEO de MRC Agency, sobre las nuevas oportunidades que ofrece la industria de los videojuegos para las marcas
Game Freak deja atrás Pokémon para apostar por un RPG de acción completamente diferente. ¿Beast of Reincarnation cumple con las expectativas o se queda a medio camino? En nuestro AZE Review te lo contamos
Onur, head coach del equipo, y Kingg, IGL y campeón del torneo, nos cuentan cómo vivieron el camino hacia el título, las claves de la victoria, los momentos más complicados del campeonato y lo que significa este logro para Latinoamérica.
¡Regresamos a la época dorada de los piratas! En este Aze Review entramos al Animus para analizar a fondo Assassin’s Creed Black Flag Resynced, el esperado remake de una de las joyas más queridas de Ubisoft.
Si alguna vez soñaste con subir al octágono, recibir una patada de Max Holloway o Islam Makhachev y sobrevivir para contarlo… EA Sports UFC 6 es lo más cerca que vas a estar
Llegó la fiesta grande del fútbol a Nintendo Switch 2 con eFootball Kick Off, el nuevo juego de Konami que busca reconectar con los fans que crecieron jugando PES
Platicamos con Roberto Hernández, Director de Producto en Outplay y vocero de Alternia, sobre el crecimiento del gaming social en México y Latinoamérica, el impacto de plataformas como Roblox, Minecraft y Fortnite, y cómo Alternia busca redefinir el entretenimiento para las nuevas generaciones
El nuevo juego de Batman logra combinar el humor clásico de LEGO con una aventura llena de acción, referencias y nostalgia para los fans del Caballero Oscuro.
Esto es lo que pensamos de Tom Clancy’s The Division Resurgence: Gameplay, gráficos, combate, mundo abierto y todo lo que necesitas saber sobre uno de los shooters más esperados en celulares