¡A ahorrar! ¿Cuánto cuesta ver a Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal en el Mundial 2026?

Este viernes, tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA realizado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. por fin pudimos saber los partidos que podremos ver el próximo año en el torneo de fútbol más esperado de todos, donde una de las selecciones a seguir es Portugal.

Ciertamente, este Mundial se trata de el último de Cristiano Ronaldo , quien es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, por lo que la expectativa por verlo en en este “The Last Dance” crece dentro de todos los “Bicho lovers” y lo mejor es que hay una gran probabilidad de que juegue en Guadalajara o en la Ciudad de México donde los boletos podrían costar hasta $1,100 pesos.

¿Contra quién jugará Portugal en la Copa Mundial de la FIFA?

El combinado liderado por Cristiano Ronaldo se encuentra como líder del Grupo K, por lo que se estará enfrentando al ganador del repechaje intercontinental A (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia, en uno de los grupos “suaves” de este torneo.

¿Cuándo jugará Portugal en México?

Se espera que el debut del conjunto luso será el 17 de junio y que el día sábado 06 de diciembre por fin podremos saber TODOS los horarios y distribución de partidos de las 48 selecciones que formarán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por ahora se sabe que los partidos del Grupo K serán los siguientes:

17 de junio



Houston Stadium

Estadio Ciudad de México

23 de junio



Houston Stadium

Estadio Guadalajara

27 de junio



Miami Stadium

Atlanta Stadium

Las entradas más económicas a la espera de saber las fechas y estados rondan entre los $1,100; las categorías más altas rondan los $11,300 y $13,400 pesos y paquetes VIP podrían llegar a costar entre $34,700 y $78,500.

Por ahora solo falta que se haga oficial cuándo y contra quién jugará la Selección de Portugal, donde Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes y compañía presentarán su mejor futbol.