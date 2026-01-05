Azulcremas no pueden creer la noticia sobre Henry Martín a pocos días del debut del América

Poco a poco van llegando algunas buenas y malas noticias para el Club América, como la posible salida de Igor Lichnovsky aunque él se niega. En ese contexto, otra ‘pálida’ para los de Coapa se la dio Henry Martin, pues dejó atónitos a todos los aficionados cuando se dio a conocer su estado actual y su ausencia en el último partido de las Águilas.

Mientras que América apenas confirmó su primer fichaje (Rodrigo Dourado) , en la ofensiva aún no tuvo refuerzos y es difícil imaginar un escenario positivo para el capitán del equipo. Según el periodista Ricardo Camacho, Henry Martin no está bien físicamente y podría estar ausente en el debut del equipo de André Jardine en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Henry Martin no está bien físicamente, según reportes

Los reportes que llegan del Nido de Coapa dicen que Henry Martin no estuvo en el último partido amistoso por molestias físicas y tampoco estaría en el debut del América ante los Xolos de Tijuana justamente por sus problemas físicos. Si bien quedan algunos días, no hay buenos augurios puertas adentro de los entrenamientos del conjunto azulcrema.

Está claro que Henry Martin es un jugador amado por los fanáticos, protagonista en el tricampeonato y con todavía una buena carrera por delante a sus 33 años. Sin embargo, el Clausura 2026 podría ser similar al Apertura 2025, donde apenas jugó 4 partidos (1 como titular).

Además de las lesiones musculares, su rodilla izquierda le generó estar ausente mucho tiempo. Entre el esguince y los problemas en los meniscos, su continuidad se vio afectada y eso podría seguir siendo así este semestre.

Los números de Henry Martín en el Club América

Según las estadísticas que ha dado BeSoccer, sitio especializado en las estadísticas de los jugadores, los números de Henry Martín en el Club América son los siguientes: