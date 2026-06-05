Iban a ser bajas con Jardine, pero con Guillermo Almada seguirían en Club América

Finalmente el Club América cambió de entrenador y eligió a Guillermo Almada para suplantar a André Jardine tras lograr algo que él no había podido. Ante esto, mucho se habla de que con este nuevo DT se producirían cambios internos. Pues jugadores que iban a ser bajas con el brasileño, ahora podrían tener una segunda oportunidad.

Mientras Jardine perdió un récord con Mohamed, el estratega uruguayo que llega al América buscará imponer un sello característico en Coapa. Se dice que tiene confianza absoluta en el talento joven y mexicano. Por eso hay 5 jugadores que podrían continuar en las Águilas a pesar de que con el DT brasileño se hubieran marchado.

Nelson Cedillo (L) of Santos fights for the ball with Erick Sanchez (R) of America during the 13th round match between Santos and America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at TSM Corona Stadium, on April 04, 2026 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Jesus Cisneros/Jesus Cisneros

Los futbolistas del Club América beneficiados por el cambio de entrenador

El arribo del charrúa significará un borrón y cuenta nueva para elementos que habían perdido protagonismo o que no lograban embonar en el sistema del anterior cuerpo técnico. Ellos son:

Érick Sánchez: El 'Chiquito' no consiguió la regularidad deseada en sus primeros meses como azulcrema. No obstante, con Almada en Pachuca alcanzó su mejor nivel como un mediocentro dinámico, con llegada al área y liderazgo, por lo que apunta a quedarse.

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Kevin Álvarez: El lateral derecho sufrió de altibajos y problemas físicos que lo alejaron de las canchas y de las convocatorias de la Selección Mexicana. El sistema de Almada, que potencia la proyección ofensiva de los laterales, le podría dar una segunda oportunidad.

El lateral derecho sufrió de altibajos y problemas físicos que lo alejaron de las canchas y de las convocatorias de la Selección Mexicana. El sistema de Almada, que potencia la proyección ofensiva de los laterales, le podría dar una segunda oportunidad. Ramón Juárez: El canterano de 25 años fue perdiendo terreno de manera drástica en el último año bajo la gestión de Jardine. Esta inactividad incluso le costó quedar fuera de la lista de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero con Almada podría volver a jugar.





Kevin Alvarez de America durante el partido America vs Nashville, correspondiente a la fase de Octavos de final de la Leagues Cup 2023, en el Estadio Geodis Park, el 08 de Agosto de 2023.|Cristian de Marchena/Cristian de Marchena

Alexis Gutiérrez: Las condiciones del joven volante se acoplan a la perfección con la propuesta vertical y de transiciones rápidas que promueve el timonel uruguayo, lo que le abrirá las puertas para pelear por un puesto.

Las condiciones del joven volante se acoplan a la perfección con la propuesta vertical y de transiciones rápidas que promueve el timonel uruguayo, lo que le abrirá las puertas para pelear por un puesto. Isaías Violante: A sus 22 años, el extremo izquierdo sumó partidos el año pasado, pero no logró superar la barrera de los 1,000 minutos de juego. Con dos años más de contrato, el juvenil se perfila para continuar con Almada.