¿Por eso lo eligió el América? Guillermo Almada consiguió lo único que le faltaba a André Jardine

Guillermo Almada es el principal candidato a reemplazar a André Jardine en los banquillos del Club América. La institución azulcrema anunció la salida de su experimentado entrenador y ahora buscará comenzar con un nuevo proyecto deportivo. La directiva cree que el brasileño culminó un ciclo en el club, por lo que el técnico uruguayo surge como la posibilidad más concreta a tomar el timón del barco.

Almada tiene experiencia probada dentro de la Liga BBVA MX, ya que consiguió disputar una final de liga con Santos Laguna y, tiempo después, asumió a la dirección técnica de Pachuca. Su mejor nivel como profesional lo alcanzó en Hidalgo y, si bien es cierto que Jardine fue tricampeón del futbol mexicano con el América, el estratega uruguayo consiguió un título que André nunca pudo lograr durante sus seis años en la institución.

El título que diferencia a Guillermo Almada de André Jardine

Durante su paso por los Tuzos, el charrúa Almada consiguió una buena serie de títulos. Sin embargo, resalta la obtención de la Concacaf Champions Cup 2024, título internacional que el América tenía como objetivo en este 2026, pero que no pudo ser conseguido con Jardine como entrenador. Y es que durante los últimos años, las Águilas han perdido prestigio internacional, siendo poco competitivos fuera de México.

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El conjunto azulcrema tiene como objetivo volver a ser una potencia en el plano internacional y la contratación de Guillermo Almada podría estar justificada desde ese lado. El técnico sudamericano ha demostrado ser eficaz en este tipo de torneos, donde también consiguió el Derbi de las Américas rumbo al Mundial de Clubes, además de levantar la Copa Challenger de la FIFA por su participación en la Copa Intercontinental.

Jardine explica por qué salió del América

Luego de que el club anunciara su salida, el entrenador brasileño pasó por conferencia de prensa y rompió el silencio. Jardine adelantó que la presión era extremadamente grande, situación que fue deteriorando poco a poco su lazo con el entorno americanista. De mutuo acuerdo con la directiva, decidieron que su salida representaría un “cambio de liderazgo que va a hacerles bien”.

“Fue en mí creciendo un sentimiento de que teníamos que pensar la continuidad, de mi parte por varios aspectos, resumiendo, el desgaste de tres años al frente de un club con esta exigencia que es América”, contextualizó.

“Te vienen los pelos blancos, te viene un cansancio mucha más grande que lo normal, entonces yo pasé a pensar un poco qué sería mejor y por más que tenga el cariño que tengo por el club, por los jugadores, el ambiente (que es el mejor posible), el desgaste era bastante grande“, agregó.

“Con los jugadores, con directiva, cosa que siento es lo normal de clubes grandes como este aún más cuando no se logran todos los objetivos que queríamos”, sentenció.