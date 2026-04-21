Rayados de Monterrey sigue intentando levantar y este sería uno de sus nuevos movimientos

Rayados consumó su peor torneo de Liga BBVA MX en años. Fue eliminado del Clausura 2026 a falta de dos jornadas para que finalice la Fase Regular y deberá esperar al segundo semestre del año para aspirar a ser campeón de algún título. Ante esta crisis futbolística, la directiva de Monterrey busca soluciones fuera del terreno de juego y su intención sería realizar un cambio en su dirección deportiva.

José Antonio Noriega es quien ocupa dicho puesto en el club regiomontano ahora mismo, pero su salida podría estar cada vez más cerca. En este contexto, diversos reportes indican que Rayados habría puesto el ojo sobre Víctor Manuel Vucetich como su nuevo director deportivo de cara al Apertura 2026. De esta manera, el ‘Rey Midas’ podría empezar una nueva etapa en el futbol profesional.

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Cabe resaltar que Vucetich fue entrenador de Monterrey entre los años 2009 y 2013, además de haber tenido una segunda etapa en el año 2022. Su paso como director técnico fue más que exitoso, habiendo ganado títulos destacados como dos Liga BBVA MX y tres Concacaf Champions Cup. Ahora el mexicano podría regresar a Rayados para intentar levantar al equipo fuera del terreno de juego.

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Un momento alarmante en Monterrey

Rayados quedó matemáticamente fuera de toda posibilidad de acceder a la Liguilla del Clausura 2026, situación que no se repetía desde el Apertura 2016. Su registro es más que alarmante: cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas, firmando su peor desempeño estadístico en mucho tiempo. A falta de dos jornadas para el fin de la Fase Regular, el equipo dirigido por Nicolás Sánchez se ubica en la decimocuarta posición.

La directiva realizó una inversión millonaria para formar el plantel actual, el cual no respondió con títulos. A pesar de contar con figuras de talla mundial como Sergio Canales o Anthony Martial, por ejemplo, nunca han podido encontrar un estilo de juego ganador con los entrenadores que pasaron por Sultana del Norte.

Un equipo sin referentes

El español Canales era el líder y la voz de mando del vestidor regiomontano, sin embargo, esta situación cambió en los últimos encuentros. Diversos reportes indican que el mediocampista perdió la titularidad en Rayados porque le pidió a Nico Sánchez dejar de ser el capitán de Monterrey.

Esta decisión del ex Real Betis habría provocado una desunión en el plantel, por lo que el entrenador tomó la decisión de no alinearlo más como titular. El mal momento de Canales también influye en el presente del equipo, que buscará comenzar una reconstrucción en el mercado de invierno de la Liga BBVA MX.

