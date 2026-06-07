Es el mejor luchador mexicano del momento, pero no se olvida de sus raíces; así agradeció a los fans nacionales

El deporte de las cuerdas ha tenido un auge realmente especial en México en los últimos cinco años, por lo que existen atletas que han destacado a lo largo del mundo dejando el nombre del país en alto. Y, entre ellos, destaca un luchador mexicano que es considerado uno de los mejores de la actualidad.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Si bien se desempeña como trabajador de All Elite Wrestling, la relación de AEW con el CMLL ha hecho que Bandido pueda presentarse en distintas ocasiones en la Arena México, por lo que es cada vez más conocido entre la comunidad nacional que poco sabía de él hasta hace unos años.

¿Bandido es el mejor luchador mexicano del momento?

Nacido en Torreón, Coahuila, Bandido es actualmente el Campeón Mundial de Ring of Honor (ROH) y, en consecuencia, el mejor luchador mexicano del momento, pues cuenta con la capacidad de mezclar lucha a ras de lona con un espectáculo visual aéreo pocas veces visto en el pasado.

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Fue así como, en entrevista para El Heraldo Deportes, Bandido agradeció a los fanáticos mexicanos por la cultura tan arraigada que tienen hacia la lucha libre, así como a la forma en cómo suelen llenar desde la Arena más pequeña del país hasta templos internacionales como, precisamente, la Arena México.

Hoy en día, Bandido tiene la fortuna de aparecer en distintas funciones de lucha libre no solo en México, sino en Estados Unidos y el resto del mundo. Por tal motivo, expertos en este deporte consideran que “El Más Buscado”, con 31 años de edad, está en el top de los mejores del mundo.

¿Cuáles son las rivalidades más grandes de Bandido, luchador mexicano?

Son muchas las rivalidades activas que Bandido tiene en territorio mexicano, destacando algunas contra Andrade (ex WWE), Máscara Dorada y Místico, ambos del CMLL. Además, el luchador mexicano también tuvo un paso por la AAA, empresa en donde se enfrentó a atletas como El Texano Jr y Averno.