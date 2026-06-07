Cruz Azul podría enfrentar al Barcelona, pero hay un problema que no puede resolver

Cruz Azul podría recibir una invitación de alto impacto para el verano. Luego de conquistar el Clausura 2026 y sumar una nueva estrella en la Liga BBVA MX, el equipo cementero apareció en el radar del Barcelona como uno de los posibles rivales para disputar el Trofeo Joan Gamper, el tradicional partido de presentación del club catalán antes del inicio de cada temporada.

Sin embargo, aunque la opción luce atractiva en lo deportivo y en lo comercial, hay un problema que La Máquina no puede resolver por completo: su calendario está prácticamente saturado. En estos momentos, el club mexicano debe ordenar un verano cargado de compromisos oficiales entre Liga BBVA MX, Campeón de Campeones y Leagues Cup.

Cruz Azul aparece como opción para enfrentar al Barcelona

De acuerdo con reportes desde España, el Barcelona sigue trabajando en la planificación de su pretemporada y todavía no tiene definido al rival para el Trofeo Joan Gamper. En esa búsqueda, el nombre de Cruz Azul aparece junto a clubes como Roma, Borussia Dortmund y Napoli, luego de que otras alternativas quedaran descartadas por problemas de calendario.

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La posibilidad no es menor. Para Cruz Azul, enfrentar al Barcelona representaría una vitrina internacional importante y un partido de enorme exposición para su afición. Además, llegaría en un momento especial para el club, después de volver a levantar el título de Liga BBVA MX y consolidarse como uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano.

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El gran problema de Cruz Azul: el calendario

El obstáculo principal está lejos de lo deportivo. Cruz Azul tendría que encontrar espacio para viajar a Europa en medio de una agenda muy apretada. El Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tiene previsto comenzar el jueves 16 de julio, apenas unos días antes del cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A esto se suma otro compromiso importante: el Campeón de Campeones. El partido entre Toluca, campeón del Apertura 2025, y Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, está programado para el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, en Los Ángeles.

Por esta razón, La Máquina no solo tendría que acomodar un amistoso internacional contra el Barcelona, sino también resolver traslados, descanso, preparación física y disponibilidad de plantel en un periodo muy corto.

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¿Cruz Azul puede jugar el Trofeo Joan Gamper?

Por ahora, la posibilidad existe, pero no está cerrada. Cruz Azul aparece entre las alternativas que maneja el Barcelona, aunque no hay confirmación oficial de que el partido vaya a disputarse. El interés deportivo y comercial está sobre la mesa, pero el calendario de La Máquina es el punto que más complica la operación.

En caso de concretarse, sería un partido histórico para el club cementero y para la Liga BBVA MX. Pero hoy, el gran problema es claro: Cruz Azul tiene el prestigio para aceptar el reto, aunque quizá no tenga el tiempo suficiente para hacerlo sin pagar un costo deportivo.

