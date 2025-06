Bateó al Cruz Azul, está en Europa y hoy es de los favoritos para la Copa Oro 2025

Edson Álvarez es uno de los jugadores referentes de la Copa Oro 2025 al ser el capitán de la Selección Mexicana, gafete que se ha ganado tras sus destacadas actuaciones con el equipo West Ham United de Inglaterra y con el combinado tricolor en las diferentes competencias, pues pese a su corta edad ya tiene dos Copas del Mundo jugadas. Aunque lo que pocos saben es que antes de llegar al América se probó con el Cruz Azul y quedó, pero los bateó y se inclinó por formar parte de las Fuerzas Básicas de las Águilas, conjunto con el que años después debutaría y cumpliría todos sus sueños.

“El Machín” reveló en el podcast We Are Breve que cuando tenía 14 años realizó pruebas con La Máquina por su papá, quien es aficionado del conjunto celeste. Detalló que después de jugar le pidieron la documentación para registrarlo al día siguiente; sin embargo, decidió no ir, ya que, según él, fue muy fácil ingresar al equipo, por lo que se propuso un reto más grande y acudir a América, donde fue aceptado e inició su carrera que ha consolidado en Europa , donde llegó hace 5 años.

¿Cuántos títulos tiene Edson Álvarez, quien bateó al Cruz Azul?

De acuerdo con Transfermarkt, Edson Álvarez conquistó dos títulos en el futbol mexicano: una Liga BBVA MX en el Apertura 2018 y una Copa MX en el mismo año. En 2019 emigró a Europa con el Ajax y ganó dos campeonatos de los Países Bajos y una Copa del país.

Entre tanto, con la Selección Mexicana suma una Concacaf Nations League y dos Copas de Oro, aunque este 2025 buscará levantar la tercera de la competencia, la cual se disputará del 14 de junio al 6 de julio en Estados Unidos. Actualmente Edson Álvarez milita en el West Ham United de la Premier League, donde espera cosechar trofeos y aumentar su palmarés.