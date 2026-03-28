¡Cuidado México! Bélgica pasa por encima de Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Javier Aguirre debe tomar nota de la Selección de Bélgica que mostró su poder ofensivo y goleó 5-2 a Estados Unidos en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT. El encuentro, disputado en Atlanta, dejó claro que los europeos llegan en serio y que serán un rival de cuidado para cualquier selección, incluida México, que se enfrentará a ellos el próximo martes 31 de marzo en la cancha del Soldier Field.

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¿Cómo fueron los goles de Estados Unidos vs Bélgica?

En un primer tiempo de poder a poder con pequeño dominio de Estados Unidos, el marcador se abrió al minuto 39 con un gol de Weston McKennie, quien aprovechó un centro de Antonee Robinson para adelantar a los norteamericanos. Sin embargo, la alegría duró poco: al 45, Zeno Debast empató con un potente disparo desde fuera del área.

En la segunda mitad, Bélgica tomó el control absoluto. Al 53, Amadou Onana firmó un golazo tras pase de Alexis Saelemaekers. Seis minutos después, al 59, Charles De Ketelaere convirtió un penalti con gran precisión, luego de una mano de Tim Ream.

Después de esta anotación se vino una oleada de cambios, pero el festival ofensivo continuó al 68 con un trallazo de Dodi Lukebakio desde fuera del área, y al 82 el mismo Lukebakio selló su doblete tras una jugada colectiva que dejó sin opciones al arquero estadounidense.

Estados Unidos descontó al 86 con un gol de Patrick Agyemang, quien aprovechó un balón suelto gracias a un error de la defensa belga en el área para poner el 2-5 definitivo.

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El triunfo belga confirma el buen momento de su generación, con jugadores jóvenes y consolidados que combinan potencia y técnica. Su ataque, liderado por Lukebakio y De Ketelaere, fue demasiado para la defensa estadounidense.

Para México, que enfrentará a Bélgica, el partido será una prueba de fuego. El equipo azteca deberá estar atento a la velocidad y contundencia de los europeos, que demostraron ser capaces de castigar cualquier error defensivo.

¿Dónde ver el partido México vs Bélgica?

El duelo entre la Selección Mexicana y los belgas lo podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes este próximo martes 31 de marzo con la narración y Análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

