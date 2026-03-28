Confirmado: Los 12 mexicanos que podrían debutar en el Estadio Banorte ante Portugal

Este sábado 28 de marzo de 2026, la Selección Mexicana se medirá con su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, como partido de preparación a la fiesta mundialista que comenzará el 11 de junio el conjunto azteca se enfrente a Sudáfrica en este escenario.

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El amistoso frente a Portugal verá a varios jugadores de la Selección Mexicana en su primera participación en este histórico recinto, el coloso de Santa Úrsula. 12 de los 26 futbolistas convocados tienen la posibilidad de tener minutos en este encuentro con todo el nerviosismo que podría tener al jugar en uno de los estadios más modernos de América Latina.

Los jugadores mexicanos que podrían debutar en el Estadio Banorte

Entre los jugadores que tendrían su primera experiencia en el Estadio Banorte destacan: Carlos Acevedo, arquero que busca consolidarse en la lista final en la portería; Everardo López e Israel Reyes, defensores que aportan juventud y solidez; Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Denzell García y Obed Vargas, mediocampistas con visión y dinámica; además de Álvaro Fidalgo y Erik Lira, encargados de dar equilibrio en el medio campo.

En la ofensiva,, Guillermo Martínez, Germán Berterame y Armando “La Hormiga” González, quien en un video se vio sorprendido por la grandeza del estadio remodelado, dejar huella en el área rival.

¿Dónde ver el partido México vs Portugal?

El duelo de México ante Portugal, que servirá como ensayo general rumbo a la fiesta mundialista, lo podrás ver EN VIVO y GRATIS en TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:50 horas, tiempo del centro de México con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, entre otros.

. Para el cuerpo técnico, será una oportunidad de observar cómo responden los nuevos talentos bajo la presión de un estadio lleno y frente a un rival de jerarquía internacional. La mezcla de juventud y experiencia promete darle frescura al combinado azteca.

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¿Cuánto costó la renovación del estadio Banorte?

Tras una remodelación que superó los 3,500 millones de pesos, el Estadio Banorte reabrió sus puertas con tecnología de punta, áreas VIP renovadas y un césped híbrido de última generación. Para los debutantes, será la primera vez que experimenten la atmósfera de un recinto que ha sido testigo de finales mundialistas y partidos históricos de la Selección Mexicana.

